Tikkakosken koirapuistossa saa juosta vapaana

Tikkakoskelle on saatu tänä keväänä uusi koirapuisto. Puisto on pystytetty talkoovoimin ja valmista tuli vapuksi, kun puisto sai penkit, roskikset ja infotaulun. Lisäksi porttien alle asennettiin esteet näppärimpien uloskaivautujien tukkeeksi.

Tikkakosken koirapuistolla on oma Facebook-sivu. Sivulla on kysytty kehitysehdotuksia ja mielipiteitä puistosta. Puisto saa runsaasti kiitosta muun muassa luonnonmukaisuudesta ja viihtyisyydestä. Noin 3 000 neliön alueella on omat aitauksensa pienille ja isoille koirille.

Puistoon toivotaan koirankakkapussitelinettä, mutta puiston ylläpitäjien mukaan koiranomistajalla pitää olla pusseja mukanaankin. Muutamia pusseja on viritelty aitaan kiinni, ja sekajätteisiin päätyvien jätösten keräilyyn käy myös esimerkiksi leipäpussit.

Tikkakosken koirapuisto sai alkunsa Palokka-lehdessä julkaistusta haasteesta Kehittyvä Tikkakoski ry:lle alkutalvesta 2019. Jyväskylän kaupungin tuella haaste toteutui ja rakennustyöt alkoivat 15.4. Kahden vuoden kunnossapitosopimus ja vuokrasopimus Kehittyvä Tikkakoski ry:n ja kaupungin välille alkoi 1.5.2020. Puiston puhtaanapidosta vastaa Kehittyvä Tikkakoski ry, ja kaupunki huolehtii jäteastian tyhjentämisen noin kerran viikossa.

Kaupungin muut ylläpitämät koirapuistot sijaitsevat Kuokkalassa Pohjanlahdentiellä ja Taulumäellä Aatoksenkadulla JAMK:n takana. Koirapuistossa on katokset, joista löytyy siivoustyökalut sekä jäteastiat. Asukas- tai harrastusyhdistyksen toteuttamat ja ylläpitämät koirapuistot ovat Tikkakosken lisäksi Huhtasuolla ja Keltinmäessä. Harrastelijavoimin koirapuisto on rakentumassa myös Kirrin alueelle.