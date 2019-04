"Tikkakosken mannekiini" kerää katseita Instassa

Jyväskylä on tunnettu naiskauneudestaan aina Suomen kauneimman titteliä myöten. Salli Leppäkoski, 18, voi hyvinkin olla osa tuota ketjua.

Instassa 2 500 seuraajaa lyhyellä aikaa saanut tikkakoskelainen poseeraa mielellään somessa, tykkää olla kameran edessä ja takana, sekä osaa pukeutua ja laittautua. Ja tietenkin on myös urheilullinen.

170-senttinen kaunotar ei kuitenkaan ole miettinyt missin uraa.

Salli Leppäkoskea seurataan aktiivisesti Instassa.

– En ole asiaa sen kummemmin pohtinut. Nyt ajatus on kaukainen, mutta mistä sitä koskaan tietää. Fitness kyllä kiinnostaisi. Tykkään antaa hyvinvointivinkkejä muille ja on aina ilahduttavaa, kun saa palautetta, että vinkeistäni on ollut jollekin apua, salilla käyvä nainen kertoo.

Monet Leppäkosken harrastuksista liittyvät liikuntaan.

– Olen harrastanut tanssia pitkään ja juossut aina. Seuraavaksi kiinnostaisi kokeilla crossfitiä.

Leppäkoski kertoo saavansa somekuvista paljon palautetta, eikä koskaan negatiivista.

– Nuoret naiset kyselee multa vinkkejä, ja on kiva huomata, kun joku inspiroituu, "noin 100 vuotta sitten" blogiakin pitänyt nainen kertoo.

Merkonomiksi valmistunut Leppäkoski on työelämässä ja muuttamassa omilleen Tikkakoskelta Jyväskylään. Asiakaspalvelussa hyvin viihtyvä, sosiaalinen ja iloinen nainen on muutenkin "liikkeellä".

– Tekisi mieli ryhtyä opiskelemaan tietojenkäsittelyä. Tietokoneet ja ala kiinnostaa, Salli Leppäkoski sanoo.