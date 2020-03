Timo Kotipelto keikkailee hanuristin kanssa ja valmistelee Stratovariuksen albumia

Laulaja Timo Kotipelto ja digihanuristi Netta Skog keikkailevat Laukaan Peurungassa torstaina 5.3.

Digiharmonikan maailmanmestarina tunnettu Netta Skog on soolokeikkojensa lisäksi vieraillut esimerkiksi Nightwishin, Mokoman, Children Of Bodomin ja Turmion Kätilöiden keikkakokoonpanoissa, eikä Peurungassakaan ole luvassa suomalaisen tanssimusiikin haitariklassikoita.

– Keikalla ei todellakaan vedetä mitään Säkkijärven polkkaa, Kotipelto naurahtaa.

– On huikeaa, mitä kaikkea digihaitarilla voi tehdä ja millaisia soundeja siitä saa irti. Netta todella osaa instrumenttinsa, Kotipelto hehkuttaa duo-pariaan.

Kaksikko on tehnyt yhteistyötä aiemminkin. Nyt he kiertävät keikkalavoja ensimmäistä kertaa kahdestaan ja aikovat soittaa Stratovariuksen tuotannon lisäksi omia versioitaan muiden ­bändien rock- ja heviklassikoita.

– Osa biiseistä on sellaisia, joita en ole koskaan laulanut livenä. Osa taas on sellaisia, joihin en ole vuosikausiin koskenut, kuten jotkut Cain’s Offeringin biisit, Kotipelto sanoo.

Timo Kotipelto on parhaillaan studiolla tekemässä uutta musiikkia pitkäaikaisimman kokoonpanonsa, Stratovariuksen kanssa. Sävellyksiä uudelle albumille alkaa olla riittämiin, ja seuraavaksi on sanoitusten ja lauludemojen vuoro.

Kiirettä ei Kotipellon mukaan ole, sillä bändi pitää riman korkealla.

– Haluamme tehdä tunnistettavaa Stratovariusta, jossa on kuitenkin jotain uutta ja mielenkiintoista. Tavallaan uudistua vanhaa kunnioittaen, Kotipelto pohtii.

Vuonna 1984 perustetussa Stratovariuksessa ei ole jäljellä enää yhtäkään alkuperäisjäsentä. Timo Kotipelto liittyi Stratovariuksen riveihin vuonna 1994, ja bändin suosio olikin kovimmillaan 90-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa.

– Samaan aikaan tuli monia suomenkielisiä metallibändejä, ja metallimusiikki oli Suomessa todella suosittua. Se tuntui oikeastaan aika oudolta. En ole koskaan ajatellut, että kaikkien pitäisi jotenkin tykätä hevistä, Kotipelto sanoo.

Bändillä riittää edelleen faneja myös Suomen ja Euroopan rajojen ulkopuolella. Loppuvuodesta Stratovarius keikkaili muun muassa Buenos Airesissa ja Mexico Cityssä. Toisaalta kuulijoita saapui kiitettävästi myös Nivalan ja Lappajärven keikoille.

Metallimusiikin kulta-ajat tuntuvat olevan Suomessa ohi, mutta Kotipelto ei ole aiheesta pahoillaan.

– Keikoilla on jonkin verran nuoriakin faneja, vaikka yleisön keski-ikä on 35 ikävuoden luokkaa. Niin kauan kuin yleisö löytää meidän keikoille, mulle on ihan sama, soittaako radiot meidän musiikkia vai ei. Musiikki menee aina sykleissä, ja jossain vaiheessa taas vanhemmat tyylit tulevat takaisin.