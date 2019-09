Timo Rautiaiselle laulamisesta on tullut selviytymisen sijaan tulkintaa – torstaina bändi nähdään Lutakossa akustisena

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus tekee parhaillaan akustista keikkakiertuetta.

Ensimmäiset akustiset sovituksensa bändi valmisteli vuosi sitten Trio Niskalaukaus -kirjan uusintapainoksen julkistamistilaisuutta varten. Solisti ja nokkamies Timo Rautiainen oli itse keikkaillut akustisesti jo vuosia, mutta kaikki bändin jäsenet eivät olleet akustisista ajatuksista yhtä innoissaan.

Kitaristi Jarkko Petosalmi kieltäytyi ensin koko touhusta.

– Jarkko erosi bändistä akustisten keikkojen ajaksi, eli kahdeksi päiväksi, Rautiainen kertoo nauraen.

Sittemmin Petosalmi on hankkinut akustisen kitaran ja näppäilee sitä varsin innoissaan. Rautiainen puolestaan intoilee siitä, että Niskalaukauksen sähkökitarantäyteisistä, synkän tunnistettavista soinneista on saatu akustisia, mielenkiintoisen tuoreita versioita.

Ne ovat ikään kuin uusi näkemys vanhoista asioista.

– Eikä tästä näkemyksestä puutu itseironiaa. Ajatellaan vaikka Nyt on mies -kappaletta, jossa suomalainen mies pullistelee. Akustisena on vähän vaikeampi pullistella; kyllä tässä on pilke silmäkulmassa. Ja siinäkin kappaleessa on itse asiassa paljon huumoria, mitä kaikki eivät ehkä ole ihan ymmärtäneet, Rautiainen sanoo.

Vuonna 1996 perustettu Trio Niskalaukaus teki isoa uraa kahdeksan vuotta.

Vuonna 2004 bändi lopetti toimintansa mutta teki 2017 paluun sekä festarilavoille että uuden musiikin pariin. Nyt Trio Niskalaukaus puuhaa taas uutta albumia, ja valmista on tarkoitus olla keväällä 2020.

Rautiaisella on tavoitteena sanoittaa kaikki uudet kappaleet itse, kuten edelliselläkin levyllä. Säveltämisestä hän sen sijaan on toistaiseksi vetäytynyt.

– Alan olla sen verran ulkona tästä hevanderi-genrestä, kun olen puuhannut kansanmusiikin ja muun parissa. En näe syytä, miksi minun pitäisi säveltää, kun on taitavampia vieressä.

Niin sanotulla uudella kaudellaan bändi tekee Rautiaisen mukaan työtä rennommalla otteella kuin ennen: myös musiikin ulkopuolella on elämää, kuten omat perheet.

– Paluu on itse asiassa ollut hauskempaa kuin oletin, hän sanoo.

Rautiainen summaa, että menestyksen vuosina 2000-luvun alussa asiat tapahtuivat nopeasti ja kaikki oli uutta ja outoa. Tämä yhdistettynä työn määrään ja odotuksiin alkoi käydä henkisesti raskaaksi.

– Ehkä siinä oli mukana pelko, että miten hommasta pääsee kuivin jaloin pois. Alamäki pelotti. Touhu alkoi kyllästyttää, ja halusin myös päästä tekemään muita asioita. Pääsinkin, Rautiainen pohtii.

Hän on ehtinyt taukovuosien aikana paitsi juontaa useampaa tv-ohjelmaa, myös opiskella kansanmusiikkia, tehdä soolouraa ja kesäteatteria. Tämä on tuonut ainakin lisää laulutaitoa.

– Laulamiseni ei ole enää selviytymistä, hän toteaa naurahtaen.

– Vältän sanomasta, että olisin hyvä laulaja, mutta olen päässyt selviytymisestä tulkintaan. Voin nauttia esiintymisestä ihan eri tavalla.

Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus akustisena Lutakossa torstaina 12.9.