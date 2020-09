Toivolan Vanha Piha sai uuden isännän

Toivolan Vanha Piha saa uuden isännän, kun Ravintola & kahvila Toivolan ravintoloitsija Arto Hakanen tiimeineen alkaa operoida pihan toimintaa.

Arto Hakasen yritys Art Catering Oy siirtyi keväällä pihan kiinteistöjen enemmistöosakkaaksi osakeannin kautta. Art Catering Oy:llä on nyt 50,25 prosenttia Toivolan Vanhan Pihan omistavan Kiinteistö Oy Jyväskylän Kaupunkilaispihan osakkeista. Toisena osakkaana on edelleen Margo Saxberg.

Toivolan Vanhaa Pihaa on kunnostettu ahkerasti kevään ja kesän aikana: Piha-aluetta on uudistettu, terassia laajennettu ja makasiineja remontoitu lämpimiksi juhlatiloiksi. Lisäksi pihaan on rakennettu uusi, yksityiskäyttöön tarkoitettu kellariravintola.

Arto Hakanen kertoo, että jatkossa Toivolan Vanhalla Pihalla järjestetään yleisötilaisuuksien lisäksi enemmän yksityistilaisuuksia, kuten häitä, syntymäpäiviä tai yritysjuhlia.

– Ensi viikolla täällä juhlitaan ensimmäiset häät, Hakanen iloitsee.

– Nyt kaikki tilat ovat hyvin käytössä. Voimme vuokrata montaa tilaa yhtä aikaa, eli pihapiirissä voi olla useampi porukka samanaikaisesti, Hakanen täsmentää.

Pihaa koristamaan on aseteltu Samuli Alosen taidetta, ja lisää on syksyn mittaan tulossa. Myös valaistukseen on panostettu.

Uudistettua pihaa juhlittiin viime viikonloppuna venetsialaistunnelmissa, ja seuraava isompi yleisötapahtumaponnistus on näillä näkymin joulun avaus ja Joulumaa marraskuun lopulla.

Arto Hakasen mukaan Ravintola & kahvila Toivola alkaa jatkossa tehdä yhteistyötä muun muassa Laukaan John Smith -festivaaleja järjestävän Ext Venturesin kanssa. Luvassa on siis musiikintäyteisiä tapahtumia.

– Mitään rokkijuhlia tänne tuskin tulee, mutta haluam­me tehdä pihan henkeen sopivia, tyylikkäitä tapahtumia jo ensi kesänä. Ja toki jo pikkujoulukautena, jos vain koronarajoitukset sen sallivat, Hakanen sanoo.

Muun muassa makasiineja on remontoitu juhlatilaisuuksia ja tapahtumia varten. Kuva: Riina Sydänmaanlakka

Toivolan Vanhan Pihan perustaja Margo Saxberg kertoo siirtyvänsä pihan kuvioista entistä enemmän sivurooliin. Hän toimii edelleen pihan yrittäjien vuokraisäntänä.

– Pihaa ovat pyörittäneet yrittäjät yhdessä, mutta nyt on selkeästi yksi päävastuussa. Toki opastan tarvittaessa. Mukava seurata, kun on uusi vetäjä, uusia näkemyksiä ja uusia kuvioita. Toivolasta tulee nyt juhlatila keskelle kaupunkia, Saxberg toteaa tyytyväisenä.

– Nämä remontit eivät ole mitään halpoja investointeja. Minulla tai pihan yrittäjillä ei ole ollut mahdollisuutta tällaisia tehdä, hän lisää.

Saxbergin mukaan remontin idea oli saada kaikki tilat mahdollisimman hyvin käyttöön. Myös tapahtuma- ja juhlatilojen vaatimukset ovat Toivolan Vanhan Pihan alkuajoista muuttuneet.

– Jos juhlia meinataan järjestää, täytyy olla lämmintä tilaa. Ja paikkojen pitää olla kunnossa, jos meinaa pysyä ajassa mukana. Eihän tänne muuten kukaan tule, Saxberg sanoo.

Koronarajoitukset eivät tunnu isäntiä huolestuttavan.

– Ei se voi loputtomiin kestää, Hakanen toteaa.

– Sitten vaan on mentävä rajoitusten mukaan. Kyllä se joskus loppuu. Kunnes tulee joku uusi pandemia, Saxberg hymähtää.

Toivolan Vanhalla Pihalla sijainnut Manalan Paja lopetti toimintansa maaliskuussa. Pihapiirissä toimii edelleen Lankakauppa Titityy, Riiminka & Aleksiina Design sekä Käsityöläismuseo ja museokauppa. Museo on tosin koronan takia suljettu.

Niinä aikoina, kun yksityistilaisuuksia ei ole, makasiinit sekä pihan suuri terassialue uusine markiiseineen toimivat Toivolan ravintolan asiakaspaikkoina ja pihan muiden yritysten tilaisuuksien, kuten neuleiltojen, järjestämispaikkoina.

– Tästä tulee kaupungin takapiha, jonne kuka tahansa voi tulla istuskelemaan ja rentoutumaan. Toki toivomme, että samalla käytetään pihan yritysten palveluita, Hakanen summaa.