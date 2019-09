Tommi Läntinen esiintyy ravintola Muurmannissa – kiertueella mukana myös konserttisaleja

Muusikko Tommi Läntinen esiintyy kiertueellaan ravintola Muurmannissa tämän viikon perjantaina 20. syyskuuta. Läntinen esittää musiikkia koko uransa varrelta Boycottin englanninkielisistä kappaleista suomenkielisiin suurimpiin hitteihinsä Via Dolorosaan ja Rööperin kuuhun.

Läntisellä on meneillään juhlavuosi. Hän täytti 60 vuotta, ja taiteilijauraa tuli täyteen 40 vuotta. Hänestä ilmestyi elokuussa elämäkerta Ääretön ikävä – Ura ja elämä. Uutuusbiisi Pahaa unta kerää radiosoittoa.

– Kivaa, kun tuli 60 täyteen. Pääsee noista lapsentaudeista, heh! Pahaa unta on täysin synergiassa tämän hetkisen vapautumisen ja muutoksen kokemusteni kanssa. Mukanani on elämänoppia koetusta, nautin juuri tästäkin hetkestä ja huominen tulee vääjäämättä. Muutos on vääjäämätön ja mukava, Läntinen kertoo tiedotteessa.

Läntinen esiintyy syyskiertueellaan keskenään hyvin erilaisissa paikoissa lähiöpubeista konserttisaleihin. Kiertue huipentuu 60-vuotisjuhlailtaan Vantaan Kulttuuritalo Martinukseen yhdessä Vantaan Viihdeorkesteri Ensemblen kanssa.