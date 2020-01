Tony Lähde inhosi koulussa käsitöitä ja elättää nyt itsensä käsityöläisenä

Jyväskyläläinen Tony Lähde inhosi pienestä pojasta lähtien käsitöitä. Silti hänestä tuli omaksi ja monen muun suureksi hämmästykseksi käsityöläinen.

Lähde halusi muutama vuosi sitten juhliin rusetin ja alkoi etsiä nahkaista tai paksukankaista rusettia. Sellaista ei löytynyt, ja hän päätti kokeilla, osaisiko hän tehdä sellaisen itse nahasta. Häneltä syntyi useita kokeiluversioita, joista ei yksikään ehtinyt valmistua juhliin, mutta samalla hän loi itselleen uuden ammatin.

– Siinä katkesi monta neulaa ompelukoneesta, kun tein ensimmäisiä rusetteja. Luovuin ompelukoneesta ja nykyisin teen työt käsin. Sillä tavalla saa tikkauksesta kestävämmän ja siistimmänkin.

28-vuotias Lähde työskenteli kahdeksan vuotta myyntialalla. Vuonna 2018 hän perusti Kuori Leather -toiminimen ja viime vuonna hän avasi verkkokaupan. Hän tekee kaikki tuotteet nahasta.

– Nahka on materiaalina kiehtova ja kestävä. Hyvin hoidettuna nahkatuote on pitkäikäinen ja muuttuu käytön aikana. Ostan ylijäämäksi jäänyttä nahkaa huonekalutehtailta. Niiltä jää 20 prosenttia omasta tuotannosta yli. Ostan muitakin nahkoja, sillä verhoilunahka on liian ohutta esimerkiksi lompakoihin.

Yksi hänen erikoisimmista tuotteistaan on jääkiekkomaalivahdin kilvestä tehty rusetti.

– Siinä näkyy myös kiekon jäljet. Niitä rusetteja tulee myyntiin lisää, sillä minulle on tulossa NHL:stä yhden jääkiekkomaalivahdin kilpi, samoin SM-liigasta, Tony Lähde kertoo.

Seuraavaksi hän haluaa oppia tekemään reppuja ja isoja laukkuja. Rusettien lisäksi hänellä on tällä hetkellä valikoimassa lompakoita, korttikoteloita ja toilettilaukkuja.

– Tyylini on aika pelkistetty ja moderni, ja olen miettinyt yksityiskohdat tarkkaan. Suunnittelen ja teen kaavat itse. Alussa tuli paljon hutikappeleita, kun kokeilin ilman kaavoja. Netistä olen opetellut lähes kaiken, ja kokeilun kautta onnistunut siinä mitä teen.