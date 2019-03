Traaginen näytelmä tangokuninkaasta, joka kuoli epäselvissä olosuhteissa

Värikäs ja tunteikas musiikkinäytelmä tangomies Unto Monosen traagisesta elämästä saapuu Kivistön työväentalolle Jyväskylään lauantaina 30. maaliskuuta. Monosen kiinnostavuutta lisää, että tämä Suomen tuolloin ainoa tai lähes ainoa viihdemusiikin täysipäiväinen ammattisäveltäjä menehtyi vain 37-vuotiaana ampumavälikohtaukseen, jonka tahallisuus on jäänyt epäselväksi.

Viime vuonna tuli Suomen kansallistangon Satumaan säveltäjän kuolemasta kuluneeksi 50 vuotta.

Valtavaksi hitiksi Satumaa nousi syksyllä 1962 Reijo Taipaleen esittämänä. Satumaan menestys tuotti töitä Monoselle. Täyspäiväiseksi säveltäjäksi tämän jälkeen ryhtyneen Monosen uran suurimpia tangoja myöhemmin olivat Tähdet meren yllä, Kaipuuni tango ja Lapin tango.

Vaikeasta elämäntilanteestaan huolimatta Mononen sävelsi viimeiseen asti. Pari vuotta ennen kuolemaansa hän oli aloittanut yhteistyön somerolaislähtöisen M.A. Nummisen kanssa ja laajentanut skaalaansa taiteellisempaan suuntaan. Hän eli kuitenkin elämänsä viimeiset kaksi ja puoli vuotta irtolaisena tien päällä, väliaikaisissa asunnoissa, ystävien nurkissa sekä hoitolaitoksissa.

Monosella oli tapana kanniskella asetta, vaikka hän ei oikein osannut sitä edes käsitellä. Säveltäjä menehtyikin vain 37-vuotiaana laukaukseen, jonka tahallisuus tai tahattomuus on jäänyt epäselväksi.

Musiikkinäytelmän rooleissa ovat tangomarkkinoilla vuonna 2015 prinssiksi valittu Kalle Jussila ja tangofinaalissa 2018 menestynyt Raisa Laine. Muissa rooleissa ovat lauluja ja laulupedagogiksi opiskellut Jyväskylässä Martta Saksa sekä laulaja-näyttelijä Timo Lahtimo.

– On ollut mielenkiintoista tehdä tätä projektia. Olen saanut perehtyä Unto Monosen värikkääseen, mutta kuitenkin musiikillisesti tuottavaan elämään. Laulut, jotka ovat jääneet klassikoiksi on upea saada laulaa. Joihinkin Unton elämän asioihin voi jopa samaistua, Kalle Jussila kertoo.

Unto Mononsen musiikkinäytelmää säestää Satumaa-orkesteri, jossa soittaa muun muassa Anna-Liisa Väkeväinen. Hän on säestänyt lukuisia Suomen ykkösartisteja sekä ollut mukana monessa konserttiprojektissa.

Tilaisuus on maksullinen.