Tragediasta taidetta – Galleria Hopan uusi näyttely käsittelee tulipalosta selviytymistä

Galleria Hopassa saa maanantaina 13.7. ensi-iltansa Miiu Esantyttären teossarja One With Emptiness (Yhtä tyhjän kanssa). Teos sai alkunsa traagisesta sattumuksesta, kun kuuden taideopiskelijan Kankaanpäässä sijainnut kommuuni tuhoutui viime marraskuussa tulipalossa. Kaksikanavaisessa video- ja ääni-installaatiossa taiteilija palaa tuhoutuneen talon raunioille.

– One With Emptiness on teossarja, jossa olen pysähtynyt inhimillisen katastrofin jälkeisen olotilan äärelle, tarkastellut sisäistämistä, jäljelle jäämisen ajatusta ja harjoittanut hyväksyvää läsnäoloa, Esantytär kuvailee tiedotteessaan.

Teoksen äänimaailman on luonut taiteilija Junkyard Shaman, joka on myös palaneen kommuunin entinen asukas.

One With Emptiness on esillä Galleria Hopassa 13.–19.7.