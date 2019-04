Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani on kulkenut kymmenvuotisen taipaleen ja kasvanut yhtyeenä – keikka Laukaan Peurungassa lauantaina

Tuure Kilpeläinen kertoo, että Kaihon karavaani -yhtye on syntymässä uudelleen pienen kriisin jälkeen.

– Tässä ajassa kaikki taistelevat paikasta auringossa, mutta olen oppinut luottamaan siihen, että meillä on toisemme ja olemme luoneet jotain täysin omaa. Siitä täytyy pitää kiinni, Kilpeläinen pohtii.

Tunteet ovat kappaleiden kantava voima.

– Keikoilla uusia lauluja kuulleet ovat tulleet sanomaan, että kokivat tunteita ihan laidasta laitaan. Illan settiin mahtuvat suru ja kaiho ja yhtä hyvin riemu ja ilo. Tunnetiloja ei ole varsinaisesti tehty, ne ovat vaan tulleet. Minulle on tärkeintä ilmaista puhtaasti tunnetta, Kilpeläinen sanoo.

Uutta musiikkia syntyy koko ajan, viimeisin single Mä oon sun julkaistiin 5. huhtikuuta. Kesällä esitetään ennen julkaisemattomia lauluja, ja syksyllä tulee lisää uusia singlejä. Keväällä 2020 on tarkoitus saada ulos seuraava levy.

– Uusissa kappaleissa on musiikillisesti enemmän kuulautta. Luovutaan jonkin verran siitä slaavilaisesta mollitunnelmasta ja haitarin kanssa kaihoilusta. Luvassa on enemmän auki olemista ja rytmiä, Kilpeläinen lupailee.

– Sanoituksista en vielä tiedä, ne ovat monenlaisia. Toisaalta kiehtoo laulaa asioista laajemmin, sellaisista, jotka eivät ole vain omia juttuja.

Kilpeläinen on tehnyt uransa varrella kappaleita myös muille artisteille. Nykyään hän keskittyy enemmän omaan musiikkiinsa, mutta tekee välillä yhteistyöbiisejä.

– Viimeisimmät ovat olleet co-writeja toisten biisintekijöiden kanssa yhdessä. Viimeksi teimme yhdessä Johannes Brotheruksen kanssa hänen Kuumaa-yhtyeelleen lauluja. Olen tehnyt myös Lauri Tähkän ja Yonan kanssa joitakin biisejä.

Vastikään Kilpeläisen ja Manuela Boscon perheeseen syntyi pienokainen. Perhe- ja kiertue-elämän yhdistäminen ei aina ole mutkatonta, mutta Kilpeläinen kertoo ehtivänsä viettää aikaa paljon kotonakin.

– Muusikon arki on sikäli erikoista, että aina kun muut ovat vapaalla, minä olen töissä. Olemme kuitenkin molemmat vapaita taiteilijoita, eli meillä ei ole sitä arjen sikakiirettä ja on reilusti aikaa olla kotona. Keväisin ja syksyisin keikat ovat viikonloppuisin, eikä esimerkiksi tämä kesä ole kamalan kiireinen, muusikko kertoo.

Ensi kesästä on tulossa Kaihon karavaanille isojen festareiden kesä. Keikkoja on vähemmän kuin esimerkiksi viime kesänä, mutta laatu korvaa määrän.

– On tulossa tosi kivoja festareita ja haaveita, jotka viimein toteutuvat. Lähdemme esimerkiksi Provinssiin. Tämä on isojen areenojen kesä, Kilpeläinen iloitsee.

Hän keikkailee mielellään Keski-Suomessa.

– Jyväskylän seutu on ollut meille aina suopea, ja Peurungan keikoilla ollut paljon väkeä. Minun tuntumani on, että Keski-Suomen keikkakävijät ovat nimenomaan musadiggareita. Keikoilla on ollut aina monenikäisiä ihmisiä, mutta nyt olen huomannut, että nuoria on yleisössä enemmän kuin ennen.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani esiintyy Laukaan Peurunka Areenalla lauantaina 27.4.