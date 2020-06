Unelma, joka toteutui – Katri Liimatainen aloittaa työnsä joka aamu kello seitsemältä kukon kieunnan säestämänä

Kotieläinpiha Vanhan Myllyn pihapiirissä vallitsee leppoisan kesäinen tunnelma. Joku heittelee frisbeetä koriin, toiset syövät jäätelöä pihapöydän ääressä. Rauhoittavaa puron solinaa ja linnunlaulua säestää ei niin rauhoittava Ossi-kukon mahtipontinen kiekaisu.

Katri Liimatainen, 38, tulee yleensä aamuseitsemältä syöttämään lampaat, kanat, kanit ja aasit. Tämä aamu oli poikkeus: sisko saapui apuun ja lastenleirin jäljiltä voimiaan keräilevä yrittäjä sai nukkua kerrankin hieman pitempään.

– Se on täyspäiväistä hommaa, mutta todella mukavaa, Liimatainen kuvailee päi­viään lasten kanssa.

Vanhan Myllyn lastenleireillä hoidetaan ja ruokitaan eläimiä sekä harjoitellaan muun muassa puhdistamaan Iina ja Karoliina -aasien kaviot.

– Hyvällä kelillä olemme käyneet myös aasien kanssa eväsretkellä, se on ollut ihan hitti.

Kotieläinpiha Vanha Mylly Muuramen Isolahdessa on Katri Liimataisen unelma, joka toteutui noin puolitoista vuotta sitten. Tuolloin Liimatainen päätti kylmänviileästi hypätä pois oravanpyörästä ja jättää virkamiesuransa Jyväskylän kaupungin hankintapäällikkönä.

– Ei ole ainakaan vielä tullut sellaista aamua, että olisin katunut päätöstäni, hän vakuuttaa rapsuttaessaan Maltti-kania.

Maltin kaverina asustelee tietenkin Valtti.

Helppo yrittäjän alku ei ole ollut. Kuluneen kevään piti olla se, kun homma saadaan taloudellisesti kannattavaksi. Tunnettuutta oli jo alkanut tulla, ja konsepti oli vähitellen muovautunut uomiinsa. Koronavirus kuitenkin perui kaikki päiväkotiryhmien vierailut, eikä muitakaan asiakkaita pahemmin näkynyt, vaikka Liimatainen tarjosi mahdollisuutta vierailuihin omalla porukalla, aukioloaikojen ulkopuolella.

Tästä huolimatta hän odottelee kesän käynnistymistä innokkaalla mielellä.

– Monet ovat tykänneet tosi paljon tästä meidän luontopolusta, pienetkin jaksavat kävellä sen hyvin, Liimatainen esittelee puron vierustoilla kulkevaa reittiä.

Tilalla sijaitseva Isolahden mylly on valmistunut vuonna 1888, ja sitä on uudistettu 1920-luvulla. Liimataisen haaveena on saada se vielä käyntiin, vaikka näytösluontoisesti.

Pihapiirissä on myös vanha sepän paja, johon Liimataiset ovat tehneet nuotiopaikan makkaranpaistoa varten.

– Viime aikoina meillä on käynyt asiakasperheitä, joissa on teini-ikäisiä lapsia. Täällä teinitkään eivät muista räpeltää älypuhelintaan koko ajan, korkeintaan sillä otetaan kuvia eläimistä.

Kotieläinpihassa on myös kaksi mehiläispesää. Liimatainen kertoo, että edellisen kesän hunajat vietiin miltei käsistä. Myös kananmunat tekevät hyvin kauppansa. Liimatainen myy niitä pienen kahvilansa yhteydessä.

– Etenkin lapsia tuntuu kiinnostavan, mistä ruoka tulee, Liimatainen sanoo.

Lampaat ovat erityisen hellyydenkipeitä ja miltei tunkevat omistajansa syliin. Heinäkuussa niiden aitauksessa pitäisi kirmata myös pieniä karitsoja: ainakin Leena-lammas on varmasti tiineenä.

– Odotan karitsoja melkein yhtä paljon kuin omia vauvojani, Liimatainen nauraa.

Ennen kotieläinpihan yrittäjäksi ryhtymistä Liimatainen suoritti maatalousalan ammattitutkinnon ja pääsi opinnoissaan seuraamaan karitsointia.

– Mutta jos tarvitsen apua, lähellä asuu kokenut lampuri. Jos kaikki menee hyvin, elokuun leiriläiset pääsevät sitten hoitelemaan karitsoja, Liimatainen intoilee.

Liimatainen ehti ennen koronarajoituksia järjestää myös vanhempi-lapsikerhoja sekä lastenkerhoja. Näillä näkymin niille on luvassa jatkoa syksyllä.

– Lasten kanssa on vähän sama kuin eläinten kanssa: hetkessä on pakko olla läsnä ja palaute tulee varsin suoraan.