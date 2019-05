Usko tai älä: Tämä pian 70-vuotias laulaja tekee syksyllä ensimmäisen konserttikiertueensa, Jyväskylässä lokakuussa

Onko vaikea uskoa, että laulaja Markku Aro teki läpimurtonsa jo vuonna 1968 singlellä Käyn uudelleen eiliseen ja että hän täyttää 70 vuotta helmikuussa 2020. No anyway, ensi syksynä Markku Aro lähtee yli viisi vuosikymmentä kestäneen uransa ensimmäiselle konserttikiertueelle. Jyväskylässä miestä kuullaan sunnuntaina 27. lokakuuta, paikkana Paviljonki.

– Kuulostaa varmaan uskomattomalta, mutta totta se on. Kyseessä on urani ensimmäinen konserttikiertue. No, nyt tällä 22 konserttia käsittävällä juhlakiertueella yhdistyvät niin 50-vuotistaiteilijajuhla kuin henkilökohtainen 70-vuotisjuhlakin. Moniin aikalaiskollegoihini verrattuna minähän olen kuitenkin vielä ihan poikanen, Markku Aro kertoo tiedotteessa.

Poikkeuksellisen pitkän tien suomalaisessa musiikkielämässä taivaltanut Markku Aro nauttii siitä, että hänen ikäisilleen artistikonkareille riittää vielä kysyntää. Hän kertoo sen johtuvan siitä, että monien menestyksensä jo 1960- ja 1970-luvuilla vakiinnuttaneiden artistien hitit elävät edelleen yleisön muistoissa. Ja nostalgia myy.

Fyysisestä kunnostaan muun muassa golfaamalla huolta pitävä Markku Aro kiertää Diesel-yhtyeensä säestämänä ympäri Suomea esiintymässä noin sadan viidenkymmenen keikan vuositahtia.

– Yleisö haluaa viihtyä ja kuunnella vanhoja, tuttuja hittejä ja tanssia niiden tahtiin. Ja ainakin meille vähän varttuneemmille elämä on muutakin kuin pelkkää somettamista. Meille sosiaalisuus on myös henkilökohtaista, kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia, yhdessäoloa ja yhteydenpitoa.

Markku Aron suosittujen hittien määrä on huikea: Hyvännäköinen, Jestas sentään, Oma kultasein, Anna kaikkien kukkien kukki, Etsin kunnes löydän sun, Pois sun vien, Keskiyön aikaan ja Ollaan lähekkäin.

Aron levyttämien lähes kolmenkymmenen albumin joukosta suosituin on 1976 julkaistu Etsin kunnes löydän sun, joka myi kultaa. Uran alkuaikoina, vuodesta 1969 aina 1980-luvun puoliväliin asti Aro julkaisi albumin per vuosi, mutta myöhemmin tahti hieman laantui. Uran lopettamista juhlavuoden jälkeen Aro ei ole harkinnut.

– Näillä näkymin se tulisi olemaan ylivoimaisen vaikea päätös. Minä nautin esiintymisestä ja keikoilla käymisestä. Keikkailusta on tullut niin oleellinen osa elämääni näiden 50 vuoden aikana. Miten siitä voisi ainakaan kokonaan luopua? Ehkä sitten joskus myöhemmin voisi harkita keikkatahdin hidastamista, mutta ei missään nimessä vielä, Markku Aro sanoo.