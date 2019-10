Uskoisitko tätä naista 58-vuotiaaksi? Tv-sarjoissa ja mainoksissa esiintyvä Päivi Anttila hakee julkaisuihinsa kansainvälistä glamouria – katso kuvat

Espoossa asuva Päivi Anttila, 58, näki muutamia aikuisten naisten rohkeita kuvia teksteineen sjl.fi:n verkkosivulla ja otti yhteyttä, josko myös hänen kuvansa ja tarinansa voitaisiin tuoda julki. No, tässä se tulee.

Harvemmin näkee aikuista naista tuollaisissa kuvissa...

– Oi kiitos! Mutta kyllähän minunkin ikäisiä naisia näkee somessa. Suomalaisia ehkä vähemmän, mutta some on täynnä upeita aikuisia naisia maailmalta. Ja nyt en tarkoita pelkästään ulkoista kauneutta. Jokainen nainen, joka osaa kantaa kehoaan ja luottaa itseensä näkyy ulospäin sensuellina kauneutena. Toivoisin, että suomalainen mentaliteetti muuttuisi avarakatseisemmaksi ja päästäisiin meitä kalvavasta ahdasmielisyydestä tai ajatuksesta, että nainen on jotenkin huono, jos hän uskaltaa pukeutua ja esiintyä rohkeana ja eroottisena. Kannustan kaikkia aikuisia naisia, jotka epäröivät, uskaltamaan rikkoa rajojaan, Anttila kertoo.

Kuva: Asko Pesonen

Millaista palautetta saat kuvista?

– Saan sekä naisilta että miehiltä pelkkää hyvää palautetta, kauniita sanoja ja hymiöitä sekä erityisesti kannustusta jatkamaan postauksia. Se antaa lisäbuustia. Olen ehkä onnekas ja säästynyt törkyviesteiltä. Ja osan viesteistähän voi aina ottaa myös huumorilla.

Kuinka päädyit some-malliksi?

– Reilu pari vuotta sitten kävin Fashion Model Agencyn AD-mainosmallikurssin. Sen jälkeen löysin harrastelijakuvaajia, joiden kuvattavana olen siitä lähtien käynyt. Näitä kuvia on tietysti kiva laittaa someen. Ihan viime aikoina, kun some-seuraajat ovat pyytäneet, olen alkanut ottaa myös selfieitä. Kyllä kuvien postaaminen on tuonut lisää oman naiseuteni tunnistamista ja rohkeutta olla Minä.

Kuva: Timo Taipale

Onko luvassa vieläkin rohkeampia kuvia?

– Rohkeat kuvat ja rajanveto sanoina tuovat tiettyjä mielikuvia. Ovatko rohkeat kuvat esimerkiksi alastomuutta? Mielestäni ei. Minun kuvat eivät ole alastonkuvia, enkä itse näe rohkeutena, että näyttäisin kaiken. Tietenkin boudoir ja nudetaidekuvat ovat kauniita, mutta haluaisin omilla kuvillani tuoda esiin kansainvälistä glamouria. No siihen minulla on vielä matkaa, mutta tavoitteita ja unelmia pitää olla. Kansainvälinen glamour on muun muassa nahkaa, wetlookia, pvc-pukeutumista eli rohkeaa näyttävyyttä. Sitä minäkin haluaisin kuviini lisää, Päivi Anttila kertoo.

Kuva: Tuula Hautamäki

Millaista arkea elät?

– Päivätyökseni toimin johtoryhmän sihteerinä ja lisäksi olen sihteeri/tiedottaja eräässä yhdistyksessä. Vapaa-ajallani käyn silloin tällöin harrastelijakuvaavien kuvattavana. Olen saanut olla muutamissa tv-mainoksissa sekä avustajana tv-sarjoissa. Nämä ovat olleet kivoja projekteja. Minulla on kolme nuorta, aikuista lasta, joista yksi asuu vielä kanssani. Ensi keväänä saan toivottavasti järjestää hänelle ylioppilasjuhlat.

Kuva: Risto Jokela

Seuraa Päivi Anttilaa Instassa : @paivikristiinaa