Uusi tekniikka nopeuttaa pysäköintiä Jyväskylän keskustassa – Osa uusista lippuautomaateista haluaa tietää myös rekisteritunnuksen

Jyväs-Parkki on asentanut Jyväskylän keskustaan kahdeksan uutta pysäköintilippuautomaattia, joihin pitää syöttää ensimmäisenä auton rekisteritunnus.

Tänä syksynä asennettiin viisi kosketusnäytöllistä mittaria, joihin käy maksuvälineenä sekä kolikot että pankkikortti. Noin vuosi sitten asennettiin viisi kosketusnäytöllistä mittaria, joihin käy maksuvälineenä vain pankkikortti.

Jyväs-Parkin viestintä ja kehitysasiantuntija Timo Kosonen toteaa, että asiakkaan näkökulmasta uusi systeemi helpottaa asiointia. Kun rekisteritunnus on pysäköintilaitteessa, kuljettajan ei tarvitse viedä pysäköintilipuketta auton ikkunalle.

– Laitteistopuolella kehitys menee eteenpäin ja perinteisen tyypin mittareita ei samassa laajuudessa ole enää saatavissa. Niiden tuotekehityskaari lähestyy tiensä päätä. Nykyisin on monessa paikassa käytössä kosketusnäyttötekniikka, ja se on tullut myös pysäköintimittaripuolelle. Uskoisin, että uusi tekniikka helpottaa kaiken kaikkiaan myös pysäköinninvalvonnan työtä, kun he voivat tarkistaa laitteesta ,onko pysäköintimaksu voimassa. Varsinkin talvella se helpottaa heidän työtään, kun pysäköintilipukkeet voivat olla lumisen ikkunan peitossa.

Vaikka asiakkaan ei tarvitse viedä pysäköintilipuketta auton ikkunaan, Kosonen suosittelee ottamaan sen kuitenkin laitteesta itselleen. Jos tulee esimerkiksi järjestelmähäiriö, asiakas voi todistaa ostaneensa pysäköintiaikaa. Lisäksi lipuke soveltuu kuitiksi, jos pysäköinti pitää todistaa esimerkiksi työnantajalle.

– Oleellinen asia rekisteritunnuksen kirjoittamisessa on, että se kirjoitetaan yhteen eli ei viivaa kirjain- ja numero-osan väliin. Tämä on tuottanut asiakkaille jonkun verran hankaluuksia, vaikka laitteessa on ohjeistus. Kun rekisteritunnus on syötetty, painetaan vahvista-painiketta, valitaan maksutapa ja pysäköintiaika, Kosonen neuvoo.

Jyväs-Parkki ottaa vastaan myös palautetta, miten asiakkaat kokevat laitteiden käytön.

– Siitä olemme jo saaneet palautetta, että kun ihminen saa maksun ensimmäisen kerran sujuvasti läpi, hän kokee, että laitehan on näppärä. Monille ensimmäinen käyttökerta voi olla vaikea, on sitten nuori tai vanha. Varsinkin, jos on jono takana ja kokee, että pitäisi toimia nopeasti. Pysäköintimittariin on vuosikymmenet laitettu kolikot, ja siitä on menty aika paljon eteenpäin. Jos ei ole mahdollista saada perinteisen tyyppisiä malleja lisää, vähitellen totutetaan ihmiset käyttämään uusia. Sekin on otettava huomioon, että investointipuolella ei ole realistista uusia kaikkia kerralla, Kosonen toteaa.

Kolikot käyvät edelleen maksuvälineenä valtaosassa pysäköintilaitteita. Osassa kosketusnäytöllisistä mittareista käy maksuvälineenä vain pankkikortti.

Pysäköinnin voi maksaa myös puhelimella EasyPark-, ParkMan- ja nykyisin myös Moovy-sovelluksella, joka toimii kadunvarsien lisäksi myös Jyväs-Parkin pysäköintitaloissa.