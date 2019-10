Valovoimaisen Lisa Keukalan luotsaama The Bellrays tarjoaa Tanssisali Lutakossa hikistä autotallirockia – amerikkalaisbändi kiertää Suomea viiden keikan verran

Tanssisali Lutakossa torstaina 31. lokakuuta esiintyvää The Bellraysia on suitsutettu taajaan suunnilleen yhdeksi universumin parhaimmista livebändeistä. Eikä syyttä: karismaattisen laulaja Lisa Kekaulan ja kitaristi Robert Vennumin luotsaama amerikkalaisbändi yhdistelee keikoillaan hikistä autotallirockia ja sielukasta soulia sen verran päräyttävästi, ettei vastaväitteille jää sijaa.

Edellisen kerran 2018 Jyväskylässä vieraillut yhtye soittaa Suomessa loka-marraskuun vaihteessa viisi keikkaa: Tanssisali Lutakon lisäksi kvartetti nähdään Tampereella, Helsingissä, Hämeenlinnassa ja Maarianhaminassa.

Jyväskylässä lauteet lämmittävät kotimainen, surf rockia soittava Mary Ann Hawkins sekä tanskalainen rockbändi Freddy And The Phantoms. The Bellrays nousee lavalle kello 21.