Vanhan Kirjan Talvi on tänä vuonna Jyväsjärven rannalla

Vanhan Kirjan Talvi järjestetään tänä vuonna jälleen uudessa paikassa. Tapahtuma järjestettiin toissa vuonna viimeisen kerran Jyväskylän pääkirjastossa ennen sen alakerran remonttia. Viime vuonna tapahtuma oli yliopiston päärakennuksessa, ja tänä vuonna se on 7.–8.2. Mattilanniemen Agorassa.

Vanhan Kirjallisuuden Ystävät ry:n puheenjohtaja Aapo Ruuttunen kertoo, että yliopiston päärakennuksessa oli hienot tilat, mutta ne eivät ole täysin toimivat tapahtumalle.

Tapahtumassa on tuttuun tapaan vanhojen kirjojen myyntiä sekä puheohjelmaa. Lisäksi on kirja-, raha- ja postimerkkihuutokauppa.

– Koko Agoran ala-aula tulee täyteen kirjamyyjiä. Suurin osa on antikvariaatteja, mutta mukana on myös muutama kustantaja uusine kirjoineen, Ruuttunen sanoo.

– Antikvariaattiala on muuttunut paljon viime vuosina. Ne ajat ovat takana, että mikä tahansa kirja kelpasi antikvariaatteihin. Antikvariaattiala toimii edelleen, kun antikvariaatit ovat uudistuneet. Yrittäjät tietävät, mikä menee kaupaksi ja mikä ei, ja he toimivat sen mukaan.

Ruuttunen ei pidä kirjakauppoja, e-kirjoja, ääni-

kirjoja, kirjastoja ja antikvariaatteja vastakkaisina tai kilpailevina asioina.

– Kaikki ne pyrkivät lisäämään lukuharrastusta. Monet ihmiset ovat lukemisen suhteen niin sanotusti sekakäyttäjiä. Vaikka lukee esimerkiksi e-kirjoja, samat ihmiset voivat ostaa myös paperisen kirjan. Kaikkien kirja-alan toimijoiden suurin kilpailija on kaikki muut harrastukset, jotka vievät ihmisten aikaa lukemiselta.

Ohjelman laadinnassa on tänä vuonna väljä historiateema. Puheohjelmassa kirjailijat kuitenkin esittelevät uusimpia kirjojaan.

Perjantaina 7.2. puhujina ovat Arja Turunen, Anna Niiranen, Harri Taskinen, Jussi Murtosaari, Harry Salmenniemi ja Jussi Laitinen. Lauantaina esiintyvät Jussi Jäppinen, Pekka Visuri, Jukka Vesterinen, Maria Laakso ja Pauliina Vanhatalo.

Lapsiperheille on suunnattu molempina päivänä koko tapahtuman ajan OKL:n opiskelijoiden tekemä historiamysteeri. Se on pakohuonetyyppinen peli, jossa on tarinallinen ja historiallinen juoni.

Kirjahuutokaupassa myytävät kirjat on koonnut tapahtuman yksi perustajäsen Jouko Ylönen. Tänä vuonna huutokaupassa on myös muutamia opetustauluja.

– Kirjahuutokaupassa saattaa tehdä bibliofiilisen löydön edullisesti, Ruuttunen vinkkaa.

Yhdistyksessä on mietitty useamman vuoden ajan, pitäisikö tapahtuman nimeä muuttaa.

– Omalla tavallaan nimi on riippakivi, mutta toisaalta se on perinteinen tapahtuman nimi. Vanhan Kirjan Talvi tunnetaan myös Jyväskylän ulkopuolella, joten emme ole katsoneet aiheelliseksi muuttaa nimeä.

Ruuttunen on töissä Jyväskylän kaupunginkirjastossa. Kun tapahtuma oli siellä, hän oli mukana tekemässä tapahtumaa kirjaston puolesta.

– Sitä kautta ajauduin syvemmälle Vanhan Kirjan Talven organisaatioon. Yhdistyksen puheenjohtajana aloitin viime vuonna, ja tämä on ensimmäinen tapahtuma, josta vastaan tässä roolissa.

Vanhan Kirjan Talvi valtaa Agoran ala-aulan, ja suurin osa puheohjelmasta on Martti Ahtisaari -salissa. Ravintola Piato on auki myös lauantaina, jolloin on runousaamiainen.