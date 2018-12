Varkaat käyttävät jouluruuhkaa hyväkseen

Keski-Suomen alueella on joulun alla tapahtunut useampi pankkikortin anastustapaus. Lisäksi anastetulla pankkikortilla on onnistuttu nostamaan automaateista huomattavia summia rahaa. Sisä-Suomen poliisin käsityksen mukaan vastaavia tapauksia on jälleen ilmennyt muuallakin Suomessa.

Yhteistä tapahtumille näyttää olevan asiakasruuhkien hyväksikäyttäminen kauppaliikkeissä ja todennäköisesti asiakkaan pin-koodin urkkiminen ostotapahtuman yhteydessä.

Asiakkaan kauppaliikkeessä tekemän ostotapahtuman jälkeen, hänen luokseen on tullut heikosti englantia puhuva pariskunta ja he ovat pyytäneet reittiohjeita tai vastaavia tietoja. Tapahtuman yhteydessä asiakkaalta katoaa pankkikortti ja myöhemmin tililtä rahat.

Poliisi pyytää ihmisiä kiinnittämään huomiota tunnusluvun suojaamiseen ostotapahtuman yhteydessä sekä huomioimaan omaisuuden huolellisen säilyttämisen.

Erään tapahtuman yhteydessä rikollisten toiminta oli ollut niin huomaamatonta, että asianomistaja huomasi pankkikorttinsa katoamisen vasta pankkitililtään hävinneiden eurojen myötä.

Poliisi sai torstaina 20.12. ilmoituksen Laukaasta Väliharjuntieltä, että lauantain 15.12. ja torstain 20.12. välisenä aikana on Väliharjuntiellä sijaitsevasta kiinteistöstä rikottu ikkunoita yhteensä noin 130 kappaletta. Kiinteistön omistajan mukaan päärakennus on osittain 1700-luvulta ja siinä ei ole asuttu vuosiin. Lauantaina omistajan käydessä kiinteistöllä ikkunat olivat ehjät.

Torstaina omistaja huomasi, että ulkorakennuksen 102 ja päärakennuksen noin 30 eri kokoista ikkunaa oli rikottu. Rakennuksessa on käyty myös sisällä ja ulkorakennuksen katolla kiipeilty.

Poliisipartio suoritti liikenteenvalvontaa Jämsässä Hautalantiellä torstaina 20.12. kello 17.40 aikaan. Partio päätti pysäyttää liikennetarkastusta varten henkilöauton. Auton kuljettajaksi ilmeni 35-vuotias mies, jolle puhalluskoe näytti nollatulosta, mutta huumepikatesti osoitti positiivista. Miehen autoon suoritettiin paikanetsintä, jossa löydettiin kaasusumutin auton keskikonsolissa sijaitsevasta kannellisesta lokerosta. Kaasusumutin otettiin poliisin haltuun ja tämän osalta miestä epäillään lievästä ampuma-aserikoksesta.

Jyväskylässä Sorastajantiellä sijaitsevalla kirpputorilla asioi hieman alle 50-vuotias nainen keskiviikkona 19.12. kello 18.00 aikaan. Nainen otti neljästä eri myyntipöydästä tuotteita ja ohitti kassalinjan maksamatta tuotteita. Henkilökunta otti hänet kiinni hälytinportin lauettua. Tuotteet saatiin takaisin myyntikuntoisina. Naista epäillään näpistyksestä ja tämä oli hänelle seitsemäs kerta vuoden aikana.