"Vaurastumisessa on kahdeksankymmentä prosenttia psykologiaa – kaksikymmentä prosenttia sitä, miten sen tekee"

Varallisuusvalmentaja Kati Kyyrö uskoo, että jokaisella naisella on mahdollisuus parantaa taloudellista tilannettaan.

Hänen mukaansa moni tietää, paljonko saa tuloja palkkana tai tukina, mutta menopuoli yllättää. Aloittaessa tärkeintä on katsoa, miten tulot ja menot suhtautuvat toisiinsa.

– Jotta voi säästää, talouden täytyy olla ylijäämäinen. Jos menojen jälkeen ei jää mitään viivan alle, ei voi säästää eikä sijoittaa. Moni yllättyy siitä, mihin rahaa todellisuudessa menee. Kun tarkistaa tulot ja menot, näkee omat kehityskohteensa, Kyyrö opastaa.

Säästää voi monella tapaa. Osa lähtee kitukuurille saadakseen isot säästöt äkkiä, toiset säästävät pikkuhiljaa. Tyylillä ei ole väliä: oman budjetin voi kirjata sovellukseen, ruutuvihkoon tai Excel-taulukkoon.

– Ensin kannattaa säästää puskuri, että on vararahaa, jos sattuu jotain yllättävää, kuten pesukoneen tai auton hajoaminen. Kun puskuri on kasassa, voi säästää vaikka lomamatkaan ja samalla aloittaa sijoittamisen.

Kyyrön mukaan säästäminen ja sijoittaminen ovat ennen kaikkea omassa mielessä tehtävää työtä. Lopun voi tehdä millä tavalla vaan, kunhan tavoite on kirkkaana.

– Sanoisin, että vaurastumisessa on kahdeksankymmentä prosenttia psykologiaa ja lopulta vain kaksikymmentä prosenttia sitä, miten sen tekee. Tärkeintä on löytää syy, miksi on säästämässä tai sijoittamassa. Sen jälkeen löytyy motivaatio, ja voi kartoittaa erilaisia mahdollisuuksia, Kyyrö opastaa.

Mielessä sijaitsevat Kyyrön mukaan myös vaurastumisen sudenkuopat.

– Yksi asia on kotoa opitut käytösmallit, kuinka rahasta on puhuttu ja millainen taloudellinen tilanne on ollut. Ammattikorkeakoulusta valmistuttuani ihan ihmettelin, miksei minulle jää yhtään rahaa tilille, vaikka tienasin töistä ihan kivaa palkkaa.

– Tein harjoituksen, jossa kirjoitin paperille kaksikymmentä ajatusta ja uskomusta rahasta. Huomasin, että auktoriteettiongelmani manifestoitui rahankäytössä. Kun lapsena sanottiin, että laita osa viikkorahasta sivuun äläkä käytä kaikkea, minä kapinoin että pistänpä kaiken haisemaan, niin kukaan ei voi tulla sanomaan, mitä teen rahoillani. Omat ongelmat pitää löytää alitajunnasta – pelkkä päätös ei riitä, Kyyrö sanoo.

Hän kertoo, että naiset haluavat usein opiskella kaiken sijoittamisesta ennen aloittamista. Varallisuusvalmentaja toivoisikin naisille lisää uskallusta aloittaa.

Oma tyyli löytyy opiskelemalla aihetta ja kartoittamalla omat mahdollisuudet. Järkevästi sijoittavan ei tarvitse pelätä riskejä, mutta ne täytyy tunnistaa. Yksi aloittelijavirhe on laittaa kaikki munat samaan koriin, eli sijoittaa iso summa kerralla yhteen osakkeeseen ja lopettaa.

– Usein juuri naisille on tyypillistä opiskella, lukea ja miettiä, mutta ei uskalleta aloittaa. On helppo aloittaa pienestä. Tietoa ja rohkeutta tulee pikku hiljaa lisää. Eri omaisuuslajit vaativat erilaisia alkupääomia, esimerkiksi rahastoihin pääsee käsiksi 15 euron kuukausisijoituksella, mutta asuntosijoittaminen vaatii tuhansia euroja, Kyyrö pohtii.

