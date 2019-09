Verso Urban bar & kitchenistä ei tehty Pöllöwaarin kopiota – suurin osa syöjistä on muita kuin hotellin asukkaita

Tavalliset kaduntallaajat ovat löytäneet hotelliravintolaan kiitettävästi. Viikonpäivästä riippuen jopa 70–80 prosenttia ruokailijoista on muita kuin hotellin asukkaita, arvioi keittiöpäällikkö Jukka Kyllönen. Hänen työpaikkansa on Kävelykadulla sijaitseva Verso Urban bar & kitchen.

– Toukokuussa avattiin. Olemme nyt kesän ajan tätä pyörittäneet, ja täytyy olla ihan tyytyväinen alkuun, Kyllönen toteaa.

Vanhat jyväskyläläiset tuntevat paikan Jyväshovin baarina. Tuolloin hotellin ruokaravintola sijaitsi kiinteistön kakkoskerroksessa, mutta omistajavaihdoksen myötä tilat remontoitiin juhlatiloiksi.

Ravintola tuotiin katutasoon, jotta kynnys astua sisään olisi kirjaimellisesti matalampi. Asiakaspaikkoja on noin sata, ja keittiö on auki myös sunnuntaisin.

Verson omistaa Yöpuu Yhtiö Oy. Urban bar & kitche­nistä ei kuitenkaan ole lähdetty tekemään samaan yhtiöön kuuluvan perinteikkään ravintola Pöllöwaarin kopiota tai pikkusiskoa.

– Pöllöwaari on menu-painotteinen, mutta tänne moni tulee ottamaan vaikka yhden pikkuannoksen ja juoman, Kyllönen kuvailee.

Hinnat ovat edullisemmat ja ruoka mutkattomampaa. Ruokapuoli nojaa kolmeen tukijalkaan, joista kolmannes vaihtuu säännöllisesti. Parin viikon ikäisellä sesonkilistalla on muun muassa jokirapukeittoa. Syyskuun lopulla lista vaihtuu.

– Siinä on kauden raaka-aineita, kuten nyt omenaa ja maa-artisokkaa. Klassikko-osastolla on hotelliravintolan perinteisiä suosikkeja, kuten skagen, tartar ja bearnaisepihvi. Viinin viereen -listalla on pieniä annoksia, joita voi ottaa useampia ja jakaa ystävien kanssa. Sosiaalinen syöminen on suosittua, keittiöpäällikkö esittelee.

Visuaalinen ilme on värikylläinen ja pehmeä, aina samettisia loosseja myöten. Kuparipinnoilla viimeisteltyyn avokeittiöön on esteetön näkymä koko salista.

– Täällä on nykytrendin mukaisia sinisiä sävyjä ja itämaista tyyliä lattialaatoissa. Marika Kurki on suunnitellut kokonaisuuden, ja omistaja Katriina Pilppula on ollut osaltaan vaikuttamassa.