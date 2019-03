Vielä ehdit huutaa "Jutin" ja muiden legendojen signeeraaman ämpärin – tuotto menee JYPin junnuille

Vielä ehdit huutaa itsellesi todellisen harvinaisuusämpärin. Timo Jutilan pelipaidan kattoonnostotilaisuudessa viime vuoden lopulla kerättiin ämpäriin vuoden 1995 jääkiekon MM-kisoissa pelanneiden pelaajien nimikirjoituksia.

Tässä ainutlaatuisessa ämpärissä on Jutilan signeerauksen lisäksi Raimo Helmisen, Teppo Nummisen, Jere Lehtisen, Janne Niinimaan, Esa Keskisen, Hannu Virran, Curre Lindströmin, Kalervo Kummolan sekä Jari Kurrin, Vanessa Kurrin ja Tommi Mäkisen nimikirjoitukset.

Koura-autot H.Ojanperä Ky Jyväskylästä luopuu ämpäristä ja lahjoittaa siitä saadun summan JYP-junioreille teemalla: Luistele jäällä, älä liikenteessä.

Never Förget -ämpäri on huudettavissa netissä Huutokaupat.comissa torstaihin 7.3. kello 21 saakka. Ämpärin lähtöhinta on 1 000 euroa.