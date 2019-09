Vielä ehtii nähdä – Litku Klemetti soittaa kahdesti Vakiopaineessa, syksyllä alkaa keikkatauko

Litku Klemetti nousi marginaalista suurempaan suosioon vuonna 2017 julkaistun Juna Kainuuseen -albumin myötä. Underground-meiningillä musiikkia tehneelle Klemetille suosio tuli yllätyksenä.

– Olin ihan sekaisin tai uupunut silloin. Nyt alan olemaan jollain tavalla normaalissa tilassa. Olen päässyt sellaiseen tilaan, että en tiedä, ollaanko me suosittuja vai ei. En ajattele sitä.

– Oli hyvä juttu, että julkaistiin sen jälkeen Taika tapahtuu, joka oli aika erikoinen albumi, niin ei päässyt tapahtumaan mitään supernovan räjähdystä, Klemetti kertoo.

Nyt hän on julkaisemassa jälleen uuden albumin nimeltään Ding ding dong. Levynjulkaisukeikka on Vakiopaineessa perjantaina 13.9.

Litku Klemetin yhtyeen kokoonpano on ollut koko ajan sama, mutta alkuun bändilevyt julkaistiin Litku Klemetti & Tuntematon numero -nimellä ja soololevyt pelkällä Litku Klemetin nimellä. Nyt käytössä on enää pelkkä lyhyempi versio.

Uusi levy on joka tapauksessa Klemetin mukaan periaatteessa soololevy ja jatko-osa Juna Kainuuseen -albumille. Hän on tehnyt molemmat levyt samaan tapaan ja soittanut niissä itse useita soittimia.

Keikoilla on kuultu jo pitkään useita Ding ding ­dongin kappaleita.

– Suurin osa biiseistä on tehty syksyllä 2017 yhdessä rykäisyssä. Lisäksi olen täydentänyt siihen joitakin biisejä. Mielikuvitusleikki on tehty seuraavana keväänä ja Sinä tiedät sen tämän vuoden puolella.

Vanhin kappale on Varjoetydi, jonka piti tulla jo Klemetin ensimmäisen yhtyeen Jesufåglarin toiselle albumille. Ding ding dongin kappaleet on kuitenkin äänitetty ja tuotettu tänä vuonna.

Klemetin mukaan levy on raju, sanoituksiltaan hauska ja siinä yhdistyvät henkilökohtaiset kokemukset ja fantasia. Litku on eräänlainen Sanna Klemetin alter ego, ja uudella levyllä keskiössä on puolestaan Hullu-Sanna.

– Se on aika teemalevy, joka on rakennettu Hullu-Sannan ympärille. Kaikki biisit on tehty samalla ajatuksella ja suulla, joka on vihainen, vähän katkeroitunut, vähän outo tai aika tosi outo ja ulkopuolinen.

Jos mukaan lasketaan Klemetin sivuprojektin Mäsän kaksi albumia, Ding ding dong on jo hänen seitsemäs albuminsa vuodesta 2016 lähtien.

Hän on halunnut julkaista paljon ja keskeneräisiäkin juttuja, koska hänestä tuntuu, että monilta lahjakkailta ihmisiltä jää asioita tekemättä liian itsesensuurin ja asioiden hinkkaamisen takia.

Tästä huolimatta Klemetti kokee olevansa romuna levytysprosessien takia.

– Levyn tekeminen on rankkaa, koska siitä on niin kiinnostunut ja siihen laittaa kaikkensa. Tahti on ollut kova, henkisestä ehkä liian kova.

Ding ding dongin jälkeen ei olekaan luvassa levynjulkaisukiertuetta, vaan Klemetin mukaan syksyllä on Vakiopaineen lisäksi vain muutama keikka. Sitten yhtye jää keikkatauolle valmistelemaan seuraavaa albumia, joka aiotaan tehdä aiempaa hitaammin.

Viikkoa ennen levynjulkkarikeikkaa Litku Klemetti esiintyy Vakiopaineessa perjantaina 6.9. Maailmantuskafestivaaleilla. Silloin on luvassa duo-keikka, jossa kuullaan paljon uusia biisejä, jotka eivät ole vielä edes Ding ding dongilla.

Klemetti halusi itse esiintymään nollabudjetilla tehtyyn tapahtumaan, jonka idea vetosi häneen.

– Tykkään omaehtoisesta meiningistä ja olen itse järkännyt aiemmin paljon ruohonjuuritason toimintaa. Koko aiempi musiikkielämäni on toiminut sillä periaatteella, että hyvä jos siitä saa matkakulut.