Nyt on korkea aika tarkistaa, että oma polkupyörä on tallessa kotona. Jyväskylän kaupunki siivoaa keskustan yleiset pyöräparkit kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Syyssiivouksen aika on käsillä.

Siivousoperaatio etenee niin, että pyöräparkit valokuvattiin 23.10. Viikon päästä niihin pyöriin, joita ei ollut liikutettu tänä aikana, kiinnitettiin lappu, jossa kerrottiin uhkaavista poistotoimista. Laputuksen jälkeen pyörän omistajalla oli vielä viikko aikaa siirtää pyörä pois pyöräparkista.

Keskiviikosta 6.11. alkaen laputetut pyörät siirtyvät Sovatek-säätiön haltuun, josta omaa pyöräänsä voi tosin kysellä vielä parin kuukauden ajan.

– Aiemmin hylätyt pyörät päätyivät poliisin huutokauppaan, mutta nykyisin ne menevät Sovatekille, jossa ne huolletaan ja myydään, Jyväskylän kaupungin aluevastaava Erno Rekonen kertoo.

Rekonen muistuttaa, että pyöräparkit ovat yleistä aluetta, eli niitä ei ole tarkoitettu pyörän pitkäaikaiseen säilytykseen. Siksi kaupungilta toivotaankin, että ihmiset siirtäisivät itse pyöränsä ajoissa pois.

Jos pyörä on kiinni esimerkiksi vaijerilukolla, lukko joudutaan kaupungin työntekijöiden toimesta rikkomaan, jotta pyörä saadaan siivottua pois.

Parhaimmillaan siivousoperaatiossa saatetaan laputtaa jopa muutamia satoja polkupyöriä. Tänä keväänä laputetuista pyöristä noin puolet päätyi Sovatekille.

Rekosen mukaan jakauma pysyy yleensä melko samana, mutta syksyisin hylättyjä pyöriä on määrällisesti enemmän. Hylättyjen pyö­rien kunto vaihtelee romuista täysin kunnossa oleviin pyöriin.

Rekonen arvelee, että osa hyväkuntoisista pyöristä on saattanut päätyä keskustaan varastettuina.

Jyväskylä tunnetaan pyöräilykaupunkina, ja keskustan pyöräparkit ovat aktiivisessa käytössä. Rekonen sanoo, että hylätyt ja rikkoutuneet pyörät tukkivat pyöräparkkeja turhaan.

– Kaupungilla on keskustan alueella noin 2 000 pyöräparkkipaikkaa. Etenkin Asema-aukion, Kompassin ja Matkakeskuksen pyöräparkit ovat lähes aina täynnä, ja ne ovatkin keskustan suurimmat pyöräparkit. Niistä myös kerättiin keväällä eniten hylättyjä pyöriä pois.