Viikonloppuna Lounaispuistossa järjestettävä Wine Garden on urbaani festivaali viinin ja jazzin ystäville

Roosa Pihlajamäki ja Noora Hietanen ovat olleet järjestämässä Jyväskylässä Olutsatama-tapahtumaa menestyksekkäästi jo neljä vuotta, ja nyt he laajentavat viinien puolelle, kun Lounaispuistossa järjestetään 30.–31.8. Wine Garden -festivaali.

– Idea on ollut jo pitkään hautumassa. Me olemme miettineet, että Jyväskylään kaivattaisiin viiniin viittaavaa tapahtumaa. Messutyyppisiä on ollutkin, mutta ne eivät ehkä ole enää niin trendikkäitä. Tämä on luonnollista jatkumoa Olutsatamalle, Pihlajamäki sanoo.

– Me olemme koko ajan halunneet kehittää omaa osaamistamme ja tuoda oman näköisiä tapahtumia kentälle. Messutapahtumat palvelevat innokkaita harrastajia ja ammattilaisia, mutta me haluamme järjestää kuluttajatapahtuman, joka palvelee asiakkaita elämyksellisesti, Hietanen jatkaa.

Alun perin idea lähti liikkeelle viineistä, mutta jazz-musiikista tuli lopulta yhtä oleellinen osa tapahtumaa Jyväskylän pitkien jazz-perinteiden takia. Wine Gardenin yhteistyökumppanina on esimerkiksi ravintola Poppari, jossa on jatkojamit molempina iltoina tapahtuma-alueen sulkeuduttua.

Pihlajamäki ja Hietanen korostavat, että tarkoitus on järjestää rento tapahtuma, jossa viihtyvät sekä viinin että jazzin ystävät.

– Toivottavasti jotkut jazzin ystävät innostuisivat viinistä tai toisin päin, Pihlajamäki sanoo.

Tapahtumaan tulee erilaisiin viineihin keskittyviä teemabaareja: yksi tarjoilee esimerkiksi roséviinejä ja toinen samppanjaa sekä kuohuviinejä. Viiniä myydään hyvin erikokoisissa annoksissa, sillä tarjontaa on kuuden sentin maisteluannoksista kokonaisiin pulloihin.

– Tarkoitus on, että asiakas voi mennä mielihaluja kuunnellen – ottaa vaikka lasin kuohuvaa alkuun ja ihanan pehmeän punkun vierestä, Hietanen kertoo.

Tarjolla on viinin lisäksi olutta, siideriä ja drinkkejä sekä luonnollisesti myös ruokaa. Musiikissa on haluttu keskittyä helposti lähestyttävään jazziin. Esiintymässä ovat esimerkiksi Marian Petrescu Trio, Osmo Ikonen & Jyväskylä Big Band ja Jukka Perko & Swingin´ Preboppers. Oheisohjelmassa on muun muassa viinijoogaa – samassa hengessä kuin Olutsatamassa on ollut useampana vuonna olutjoogaa.

Järjestäjät olisivat tyytyväisiä, jos uusi tapahtuma houkuttelisi kahden illan aikana Lounaispuistoon 1 500 kävijää.

– Olemme varautuneet, että 3 000–4 000 ihmistäkin mahtuisi, mutta silloin kaikkien taivaan merkkien pitäisi olla täydellisesti kohdillaan, Pihlajamäki toteaa.

Ulkoilmatapahtumassa sää näyttelee merkittävää roolia. Sekä Wine Gardenissa että Olutsatamassa on hankittu katostilaa sateen varalle, mutta muuten säästä ei auta stressata liikaa.

– Sää voi olla mitä vaan, mutta jos sitä jännittää hirveästi etukäteen, ei voi järjestää mitään tapahtumia, Pihlajamäki naurahtaa.

Katso festivaalin nettisivuilta tarkka ohjelma.