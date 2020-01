Viikonloppuna riittää elävää musiikkia kuunneltavaksi – katso lista tulevista keikoista

Vuodenvaihteen juhlakausi on juhlittu ja pyhät vietetty, eli on aika palata keikkarintamallakin lähemmäs normaalia päiväjärjestystä. Alla on tulevan viikonlopun ja alkavan viikon elävän musiikin tarjontaa.

HARRY’S

Pe 10.1. Käärmeenpesä

La 11.1. Käärmeenpesä

HIMOS AREENA

La 11.1. Blaster

JUOMA

Pe 10.1. Kärtsy(Waltari) 4 Sale

La 11.1. ManJaana

Ke 15.1. Jackdaw Eye

KIVISTÖN TYÖVÄENTALO

Su 12.1. Onnenkipinä

LONDON

La 11.1. Playa

LUTAKKO

La 11.1. Peer Günt, The Empire Strikes

MUSTA KYNNYS

La 11.1. Discharge, Vvorse

POPPARI

Pe 10.1. Perjantain jazzklubi: Jazz Jkl Collective. Dick Hawks

La 11.1. Huojuvakuu

REVONTULI

La 11.1. Mikko Mäkeläinen & Myrskylyhty

SHERWOOD

La 11.1. Kärtsy 4 Sale

TAPIOLA

Ti 14.1. Tonika

VAKIOPAINE

Su 12.1. Kapun lauluklubi: Kai Hyttinen