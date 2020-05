Virtuaaliprojektista tuli voimavara – Kipinät-kuoro on Kaisa Halmemiehen pitkäaikainen haave

”Meidän on oltava vahvoja ja heikompia suojella”, laulaa jyväskyläläinen Kipinät-kuoro Poikkeustilassa-kappaleessaan, virtuaalisesti kokoontuneena.

Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut 31-vuotias kuoronjohtaja Kaisa Halmemies omissa eristäytymistunnelmissaan. Se on kaksivuotiaan pop-kuoron ensimmäinen oma äänite ja musiikkivideo.

Kuuntelijoita tsemppaavasta projektista tuli voimavara myös kuorolle itselleen: laulajille on ollut tärkeää, että yhteinen tekeminen jatkuu myös nyt, kun normaalit kokoontumiset eivät onnistu.

– Ettei ainoastaan suunnitella jotain, mitä ehkä tapahtuu joskus. Nyt on tehty aika paljon erilaisia virtuaalikuorojuttuja, eli en ollut ajatusteni kanssa yksin, Halmemies toteaa.

Onnistuminen johti heti uuteen projektiin: kuorolla on tekeillä versio Lady Gagan ja Bradley Cooperin esittämästä Shallow-kappaleesta, jonka musiikkivideoon kuorolaiset tekevät parhaillaan ulkokuvauksia eri puolilla Jyväskylää. Valmista pitäisi olla kesäkuussa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta pop-jazz-laulun opettajaksi ja kuoronjohtajaksi valmistunut Kaisa Halmemies on johtanut kuoroja kymmenisen vuotta.

Kipinät-kuoro on hänen pitkäaikainen haaveensa.

– Pari vuotta sitten tuntui siltä, että olisi hyvä hetki perustaa ihan oma projekti. Aluksi mukaan tuli kavereita ja tuttuja kuorolaisia vuosien varrelta. Siitä se sitten lähti, Halmemies kertoo.

Viime kesänä Kipinät palkittiin Tampereen Sävel -festivaalin kansainvälisessä kuorokatselmuksessa korkeimmalla tunnustuksella ja Halmemies sai palkinnon ansiokkaasta työstään kuoronjohtajana.

– Meillä on tosi taitava porukka. En silti perustanut kuoroa sillä ajatuksella, että lähdetään pärjäämään kilpailuissa. Tärkeintä on musiikin ja yhdessä tekemisen ilo.

Kipinät-kuoro on saanut tunnettuutta myös yllätysesiintymisistään Radio Suomipopilla.

– Muutaman päivän varoajalla sain Juho Keskitalolta puhelun, jossa hän pyysi meitä lähetykseen yllättämään Antti Tuiskun. Kokosimme porukan ja treenasimme Tuiskun uudesta biisistä oman versiomme. Saimme siitä tosi hyvää palautetta.

Ennen koronarajoituksia Kipinät ehti yllättää Suomipopilla myös Mikael Gabrielin.

– Suomipop keskittyy normaalisti lähinnä isoihin artisteihin. Sitä kautta saimme kuulijoita, jotka eivät yleensä ehkä kuuntele kuoromusaa. Ja se on hieno juttu.

Vielä lisäksi

Ensimmäinen kuoro, jossa lauloit?

Hankasalmen Voice-kuoro yläkouluikäisenä.

Mikä kuorolaulussa kiehtoo?

Johdan hyvin erilaisia ja eritasoisia kuoroja, ja jokaisessa on oma viehätyksensä. Jokainen kuoro on aina laulajiensa näköinen. Kuorolaulu on yhteisöllistä tekemistä, jossa näkyy, miten paljon porukassa on potentiaalia. Yhdessä uskalletaan tehdä asioita, joita ei yksin ehkä uskalleta tai pystytä. Monelle yksin laulaminen ja esiintyminen voi olla pahin painajainen, kun taas porukassa se voi olla mahtavaa.

Inhokki kuorolaulusi?

Ei tule mitään tiettyä biisiä mieleen. Mutta joku sellainen tylsä, jossa ei ole mitään sanottavaa. Oikeastaan mistä biisistä vaan voi saada hyvän kuorolaulun.

Mistä saat iloa korona-aikaan?

Yhteydenpidosta ja tulevaisuuden suunnittelusta. Yhteisöllisyydestä, vaikka fyysisesti ollaankin erillään.