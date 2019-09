"Yhä enemmän korostetaan sitä, että ihmisten pitäisi pärjätä omin voimin" – Leipäjonoissa koetaan edelleen häpeää

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta sosionomiksi valmistunut Anniina Lahtinen vertaili opinnäytetyössään neljässä eri maassa tehtyjä tutkimuksia ruoka-apua saavien ihmisten häpeäntunteesta ja asenteista ruoka-apua kohtaan. Mukana olivat Suomen lisäksi Skotlanti, Englanti ja Hollanti.

– Kaikissa neljässä maassa tuli esille todella paljon samoja asioita. Kaikissa maissa ruoka-avun saajat kokivat häpeää, ja kaikissa neljässä maassa myös asenteet ruoka-avun saajia kohtaan näyttävät kovenevan, Lahtinen kertoo.

– Yhä enemmän korostetaan sitä, että ihmisten pitäisi pärjätä omin voimin ja olla vastuussa itse omasta elämästään.

Lahtisen mukaan tutkimuksissa nousi esille myös avun ansaitsemisen käsite.

– Eli ajatus siitä, että on ”kunniallisia köyhiä”, jotka ansaitsevat apua, ja sitten taas on sellaisia, jotka eivät ansaitse apua. Ne, jotka kokevat, että heidän pitää todistella ansaitsevansa apua, kokevat syvempää häpeää, Lahtinen kertoo.

Hänen mukaansa myös sellaiset ruoka-avun asiakkaat, joilla on korkea koulutustaso tai jokin raju elämänmuutos taustalla, kokevat enemmän häpeää kuin muut.

– He ovat ehkä tottuneet siihen, että pystyvät huolehtimaan itsestään, ja pitävät omaa avuntarvettaan sen takia häpeällisenä. Vähiten häpeää kokevat ne, jotka kokevat olevansa olosuhteiden uhreja, eivätkä ole omasta mielestään aiheuttaneet tilannettaan itse.

Lahtisen tutkimuksessa nousi esille myös konkreettisia asioita, joilla ruoka-avun saajien häpeäntunnetta voidaan lieventää.

– Tärkeää olisi, että asiakkaat pääsisivät aidosti osallisiksi ja mukaan ja he saisivat esimerkiksi vaikuttaa ruokakassin sisältöön. Silläkin on merkitystä, mitä avustuskassi sisältää. Kunnollinen ruoka koetaan ihmisarvoisemmaksi. Myös ruoka-avunjakotilalla on merkitystä, samoin sillä, että kassin voi hakea anonyymisti, Lahtinen sanoo.

– Ruoka-avun kehittäminen kytkeytyy isompaan kysymykseen eli siihen, halutaanko kehittää hyväntekeväisyysperustaista ruoka-apua vai yhteiskunnan tarjoamaa sosiaaliturvaa.

Opinnäytetyön teko vaikutti myös Lahtisen omiin asenteisiin.

– Itselle oli silmiä avaava kokemus tajuta, ettei hyvinvointiyhteiskunnan tarjoama perusturva ole riittävä.

– Opinnäytetyö haastaa siihen, että ihmisiä ei tuomittaisi leipäjonossa olemisen perusteella. Kaikilla on oma tarinansa, emme voi tietää, mitä he ovat joutuneet käymään läpi, Lahtinen sanoo.

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry myönsi Lahtisen opinnäytetyölle tämän vuoden etiikkapalkinnon.