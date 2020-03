Yhdistys: Kissan ei pitäisi ulkoilla vapaana

Vapaana ulkoilevat kissat jakavat asukkaiden mielipiteitä Jyväskylän seudun taajamissa. Keski-Suomen kissayhdistyksen puheenjohtaja Susanna Piispanen toteaa, että yhdistyksen sekä Suomen Kissaliiton kanta asiaan on yksiselitteinen: kissan ei pitäisi ulkoilla vapaana.

– Se on kissan kannalta vaarallista, eli siinä on suuri riski jäädä auton alle tai loukkaantua muuten. Toisekseen kissa on peto, joka ei kuulu Suomen luontoon, Piispanen sanoo ja rapsuttaa Siraa, yhtä viidestä kissastaan.

Piispanen kasvattaa itämaisia lyhytkarvoja. Hänen kotiinsa on mahdutettu runsaasti kissojen kiipeilypuita, tunneleita, leluja ja muuta viihdykettä.

– Kissojen vapaana pitämisestä keskustellaan paljon myös sosiaalisessa mediassa. Minun on vaikea ymmärtää kissan omistajana sitä toista näkökulmaa: miksi kukaan vaarantaisi oman lemmikkinsä tai Suomen luonnon, kun asiaan on olemassa ihan yksinkertainen ratkaisu? Eihän koiraakaan päästetä ovesta ulos ja sitten vaan katsota, miten sille käy.

Piispasen kissat on nuorinta pentua lukuun ottamatta koulutettu ulkoilemaan valjaissa, ja lisäksi niillä on ulkotarha ja pääsy lasitetulle parvekkeelle.

– Kaikilla ei tietysti ole mahdollisuutta rakentaa kissalleen ulkotarhaa, mutta kissaa pystyy aktivoimaan tarpeeksi myös sisätiloissa, Piispanen vakuuttaa.

Hän uskoo, että kissojen pitäminen vapaana perustuu pitkälti vanhoihin aikoihin maaseudulla, jossa kissat ovat tehneet perinteisesti töitä hiirien metsästäjinä.

Osa kissanomistajista myös ajattelee, että kissat tarvitsevat vapautta.

– Nykyään vapaana kulkeva kissa on ongelma muun muassa lasten leikkipaikoilla. Kissalle on täysin luontaista tehdä tarpeensa pehmeään hiekkaan, eikä se osaa ajatella, onko kyseessä naapurin lapsille vai kissalle tarkoitettu hiekkalaatikko, Piispanen sanoo.

Kissojen kiinnipidosta määrätään järjestyslaissa, koirakurin yhteydessä. Lain mukaan omistajan on pidettävä huolta, ettei kissa pääse kytkemättömänä esimerkiksi kuntopolulle tai muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä yleiselle uimarannalle tai lasten leikkipaikoille.

Toisaalta kissoja ei erikseen määrätä pidettäväksi kytkettyinä muualla kuin näissä järjestyslaissa mainituissa paikoissa.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola toteaa, että kissa on lintujen ja muiden luonnoneläinten pesimäaikaan pahempi peto kuin koira. Maaliskuun alussa alkoi metsästyslaissa määrätty koirien kiinnipitoaika, joka kestää elokuun 19. päivä asti. Tämän on tarkoitus antaa luonnoneläimille rauha pesiä ja kasvattaa poikasia. Kissoille kiinnipitoaikaa ei ole määritelty.

Kissojen kiinnipitämistä koskevaa lakia Veistola pitää ylipäätään sekavana.

– Lintujen pesimäaikaan kotikissa on erittäin tehokas saalistaja. Oikeastaan ylivoimainen, sillä se on hyvin hoidettu, ravittu ja saa levätä tarpeeksi. On tutkittu, että kissat saalistavat paljon lintuja ja se on taajamissa todella haitallista. Meidän ohjeistuksemme on, että oman tontin ulkopuolella kuljeksivat kissat toimitettaisiin löytöeläinpaikkoihin, Veistola sanoo.