Yhdysvaltalainen voimapoptähti Ken Stringfellow soittaa huhtikuussa intiimin keikan Jyväskylässä – mukana paikallinen erikoisvieras

Grungeaikakaudella läpi lyöneen voimapopyhtye The Posiesin keulakuvana tunnettu Ken Stringfellow, 50, saapuu huhtikuussa Jyväskylään. Yhdysvaltalainen laulaja-kitaristi-lauluntekijä tekee viiden keikan pituisen Suomen-kiertueen, joka pysähtyy Jyväskylässä Vakiopaineessa 13. huhtikuuta.

Seattlessa 1980-luvun loppupuolella perustettu bändi nautti suurinta suosiota seuraavan vuosikymmenen puolessavälissä, jolloin albumit Frosting on the Beater (1993) ja ja Amazing Disgrace (1996) niittivät menestystä. Yhtyeen viimeisin albumi on 2016 tullut Solid States.

Suomessa The Posiesin vaikutus kuului erityisesti 1990-luvulla vaikuttaneen Lemonator-yhtyeen musiikissa. Stringfellow tuotti myös Jonna Tervomaan viimeisimmän albumin, vuonna 2017 ilmestyneen Äänen.

Ahkerasti kiertävä Ken Stringfellow asuu nykyisin Ranskassa. Viimeksi mies vieraili Suomessa syksyllä 2018 The Posiesin 30-vuotisjuhlakiertueen merkeissä.

Kaikilla huhtikuun kiertueen keikoilla on muutaman kappaleen ajan mukana paikallinen duettovieras. Jyväskylässä Stringfellowin kanssa esiintyy jyväskyläläinen indietähti Litku Klemetti.

Parhaillaan uutta sooloalbumia valmisteleva Stringfellow on soittanut The Posiesin lisäksi muun muassa nyt jo edesmenneissä indieveteraaniyhtyeissä R.E.M. ja Big Star.

Kiertueen järjestäjä lupailee tiedotteessaan huhtikuun esiintymisten olevan "keskimäärin 2,5-tuntisia spektaakkeleita, joilla mies esittää tarinoita ja tunnelmia erittäin intiimillä ja lähestyttävällä tavalla".

Jyväskylän lisäksi Stringfellow sooloilee Helsingissä, Tampereella, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Vakiopaine on kokonsa puolesta kiertueen intiimein esiintymispaikka.