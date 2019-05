Yläkaupungin Yö ”rokkivuosi-iässä” – Festivaali täyttää 27 vuotta, mistä tuli tapahtuman tämän vuoden teema

Yläkaupungin Yö täyttää 27 vuotta, ja ikävuosista toiminnanjohtaja Eveliina Eronen sai idean tämän vuoden tapahtuman teemaksi.

– Ajattelin, että kun on rokkivuosi-ikä, se on parempi hyödyntää, Eronen kertoo.

Iällä hän viittaa ”27:n kerhoon”, eli 27-vuotiaina kuolleisiin muusikoihin, joita ovat muun muassa Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain ja Amy Winehouse.

Teema näkyy lauantaina 18.5. järjestettävässä tapahtumassa monella tavalla. Villa Ranan puistossa 27-klubilla kuullaan teeman mukaista musiikkia, moni esiintyjä täyttää tänä vuonna 27 vuotta ja luku voi olla myös esityksen kesto. Santa Muerte -esityksissä Seminariumin juhlasalissa puolestaan käsitellään kuolemaa.

Kaikissa ohjelmanumeroissa teema ei luonnollisesti näy, mutta Eronen iloitsee, että niin monet esiintyjät ovat ottaneet sen huomioon.

Yläkaupungin Yön pohjimmainen idea ei ole 27 vuodessa juuri muuttunut.

– Pyrimme tarjoamaan mahdollisimman matalan kynnyksen – ja monitaiteellista – ohjelmaa sekä tukemaan keskisuomalaista kulttuuria, Eronen sanoo.

Kaikkiin tilaisuuksiin on tuttuun tapaan vapaa pääsy.

Eronen arvioi, että tapahtuman merkitys on vuosien mittaan kasvanut, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että monet produktiot aikatauluttavat ensi-iltansa Yläkaupungin Yöhön. Se ei ole Erosen mukaan pelkästään hyvä asia, sillä tapahtumaan haluttaisiin joka vuosi uusia esiintyjiä.

Esiintyjistä on runsaudenpulaa, sillä hakijoita on noin 400, joista suunnilleen puolet mahtuu mukaan. Yläkaupungin Yössä on tänä vuonna vajaat 250 numeroa, mutta Eronen huomauttaa, että kaikki esiintyjät eivät ole Yön oman haun kautta, koska osa paikoista järjestää ohjelmansa itse.

Yläkaupungin Yössä on mahdollisuus tavoittaa valtavasti yleisöä, sillä kävijämäärän odotetaan olevan noin 25 000–30 000. Rahan takia esiintymään ei tulla.

– Meillä ei ole varaa maksaa esiintymispalkkioita. Maksamme pelkästään kilometrikorvaukset, ja ulkopaikkakuntalaisille pyritään järjestämään ruokailu ja viimeisten slottien esiintyjille majoitus, Eronen kertoo.

Yläkaupungin Yötä ei silti haluta kasvattaa, vaan tänä vuonna esiintymispaikkoja on päinvastoin karsittu noin kymmenellä. Tapahtuman kokoa on haluttu Erosen mukaan suhteuttaa järjestäjien resursseihin.

Jyväskylässä järjestetään samaan aikaan Kirkkopäivät, joiden kanssa Yläkaupungin Yö tekee yhteistyötä.

– Kirkkopäivien kautta saimme puheohjelmaa, mitä meille ei oikein hakemusten kautta tule. Sitä on vuosien aikana toivottu enemmän, ja itsekin olen suuri puheohjelmien ystävä, Eronen kiittelee.

Yhteistyön ansiosta Jelmun keikat ovat yliopiston kentällä aiempaa isommassa teltassa, jossa Kirkkopäivillä on ohjelmaa perjantaista sunnuntaihin. Lauantaina Olavi Uusivirran Yhteisvastuu-konsertti on osa sekä Kirkkopäivien että Jelmun teltan ohjelmaa.

Yläkaupungin Yön tapahtumista Eronen suosittelee esimerkiksi 40-vuotisjuhlavuotta viettävän Mäki-Matin perhepuiston savanniteemaista keppieläinrataa ja Ilokiven alakerran ohjelmistoa, jonka järjestäminen on ollut muutamana aiempana vuonna ulkoistettu.

– Ihana kun nyt on saanut laittaa sinne meidän kautta tulleita bändejä. Se on kuitenkin tosi tärkeä esiintymispaikka monelle yhtyeelle. Siellä esiintyy esimerkiksi Daivas, joka on tosi hyvä.

Katso Yläkaupungin Yön ohjelma täältä.