Yläkaupungin ilmaiset pulkat palaavat – "Käyttöä on ollut niin paljon, että osa on kulunut puhki"

Nyt on loistava pulkkatalvi. Lunta on tarpeeksi ja paukkupakkasetkin ohi. Ota siis pulkka tehokäyttöön!

Jyväskylässä yläkaupungin lainapulkka on vastaus ajan henkeen. Pulkan lainaaminen on lisäksi täysin ilmaista.

– Lainapulkat ovat osa yläkaupungin yhteisöllisyyttä ja edustavat mutkatonta kaupunkilaisuutta, jota haluamme ylläpitää yrittäjien kanssa. Meillä Jyväskylässä tällainen onnistuu myös sen vuoksi, että meillä on lumiset talvet, kaupunkikeskustan projektipäällikkö Pirkko Flinkman Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksiköstä sanoo.

Pulkkaillessa saa arkiliikuntaa, mikä tukee hienosti liikuntapääkaupungin ajatusta ja edistää hyvinvointia muutoinkin.

Tältä näyttää yläkaupungin lainapulkka. Kuva: Jyväskylän kaupunki

Pulkka-ajatus syntyi Yläkaupungin yrittäjät ry:n kokouksessa pari vuotta sitten, jolloin ensimmäiset pulkat laskettiin liikkeelle.

– Olemme saaneet pulkista valtavasti positiivista palautetta. Niitä tulevat lainaamaan kaveriporukat mäenlaskua varten, lapset vanhemman kanssa sekä yksittäiset ihmiset tavaroiden kuljettamista varten. Käyttöä on ollut jopa niin paljon, että osa pulkista on kulunut puhki. Tälle vuodelle pulkkia on hankittu lisää ja nyt niitä on jo 20, Yläkaupungin yrittäjät ry:n puheenjohtaja Ursula Rautell sanoo.

Pulkkaparkit sijaitsevat Galleria Patinan, Päijänne Antikvariaatin ja Taidemuseon yhteydessä. Vapaan pulkan voi napata arkisin käyttöönsä aamulla kello 10 jälkeen ja palauttaa johonkin pulkkaparkeista saman päivän aikana kello 17 mennessä. Lauantaina pulkkia voi käyttää kello 10–14, sunnuntaisin vuokraaminen ei onnistu.