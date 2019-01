Ylen Summerin juontaja ja tubettaja Daniel Hakkarainen meni yläkoulussa väliin kiusaamistilanteeseen ja on siitä asti toiminut kiusaamista vastaan

– Olin yläkoulussa ja näin, että yhtä pienempää poikaa kiusattiin tosi julmasti. Menin siihen väliin ja sanoin kiusaajille, että lopettakaa, ei tuossa ole mitään järkeä. Yksi tuttu tyttö tuli siihen ja sanoi, että sä oot itse pieni, mitä sä voit tehdä asialle. Se herätti ajattelemaan, että miten joku voi ajatella tuolla tavalla – se on ihan sama, minkä pituinen on, aina voi estää kiusaamisen, nyt 17-vuotias Daniel Hakkarainen muistelee.

Kiusattu poika tuli myöhemmin kiittelemään Hakkaraista ja lähetti viestin, jossa sanoi, että kukaan ei ollut koskaan aiemmin puuttunut siihen. Hakkarainen on tämän jälkeenkin auttanut monia kiusattuja. Hän sanoo, ettei ole itse joutunut ongelmiin puuttuessaan kiusaamiseen, koska osaa tarvittaessa pitää puolensa.

Hakkarainen on kampanjoinut kiusaamista vastaan myös videoiden avulla. Hän oli tehnyt ensimmäiset Youtube-videonsa jo viidennellä luokalla, mutta sen jälkeen harrastukseen tuli tauko, joka loppui vuonna 2015, kun Hakkarainen teki yhdessä Olli-Pekka Lounialan kanssa kiusaamista käsittelevän lyhytelokuvan Matias, joka on katsottu Youtubessa jo yli 550 000 kertaa. Hän oli törmännyt jo alakoulussa videoita tehdessään asiattomiin kommentteihin, mutta Matiaksen jälkeen mittakaava oli aivan erilainen.

– En ollut silloin vielä tottunut siihen, että netissä voi tulla noin paljon vihaa, Hakkarainen kertoo ja lisää, että se ei ole päässyt ihon alle.

”Loska” on Hakkaraisen mukaan helppo unohtaa positiivisen palautteen ansiosta. Vaikka Matias on yli kolme vuotta vanha, Hakkarainen sai muutama viikko sitten kuvan henkilöltä, joka oli ottanut itselleen nenäkorun Hakkaraisen tapaan, koska lyhytelokuvan avulla hän oli uskaltanut puolustautua kiusaamista vastaan ja tehdä asialle jotain.

– Se oli vähän jännä kunnioitus, mutta arvostin sitä. Se oli aika pysäyttävää.

Viestintää ja media-alaa Viitaniemessä opiskelevalle Hakkaraiselle videot ovat intohimo. Hän tekee yhdessä Noa Korhosen, Patrik Paajasen ja maskeeraaja Maisa Peltosen kanssa sekä huumoria että vakavampia videoita.

Hakkaraisen mukaan ”yksi siisteimmistä jutuista” on viime vuonna tehty Behind The Mask, joka käsittelee jälleen kiusaamista. Jokaisena hetkenä voitti puolestaan SPR:n Ojenna kätesi -videokilpailun.

Hakkarainen on saanut stipendejä kiusaamisen vastustamisesta ja haluaisi kiertää kouluissa puhumasta aiheesta. Hän korostaa silti, ettei ole supersankari eikä voi puuttua jokaiseen tapaukseen.

– Tärkeintä olisi, että kaikki tekisivät yhteistyötä ja puuttuisivat kiusaamiseen, jos näkevät sitä. Se on tiimipeliä.