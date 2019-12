Kolumni: Hiljaista hyväksyntää

Itsenäisyyspäivä oli ja meni. Joku näytti Linnan juhlien ( tässähän olisi kyllä paikka vitsille kolumnistin nimeen liittyen) jatkoilla tissiä. Näin sotaveteraanit sekä 102-vuotias Suomi oli häväisty.

Samaan aikaan Helsingissä marssivat uusnatsit eli aiemmin lakiteitse lakkautettu Pohjoismainen Vastarintaliike (PVL) uudella nimellä: Kohti vapautta. Uuden järjestön marssi oli niin ikään kielletty.

Katupartioryhmittymä Soldiers of Odin otti PVL/Kohti vapautta -jäsenet hellään huomaansa. Marssilla kuultiin ”Eläköön voitto” -huutoja, joka kääntyy saksan kielelle tutumpaan muotoon ”Sieg heil”. Taustalla vilahtivat myös Blood and Honour Nordic Brotherhood -järjestön banderollit. Kyseessä on uusnatsistisen skinhead -ryhmittymän pohjoismainen alajaosto.

Helsingissä järjestettiin myös kaikille avoin Helsinki ilman natseja -mielenosoitus, jonka taustalla tai tukijoina oli useita nuorten järjestöjä politiikan vasemmalta laidalta sekä muun muassa alakulttuurijärjestöjä, Suomen rauhanpuolustajat ry sekä esimerkiksi Kurdien demokraattinen yhteisökeskus. ”Mielenosoitukseen ei toivota puoluetunnuksia, valtioiden lippuja tai muita autoritarismia edustavia tunnuksia”, kerrottiin Helsinki ilman natseja -koalition verkkosivuilla.

Samaan tapaan Suomen itsenäisyyttä juhlistavasta poliittisesti sitoutumattomasta 612-soihtukulkueesta kerrottiin 612.fi-yhdistyksen sivuilla näin: ”Poliittisten merkkien ja tunnusten esilläpitäminen ja käyttäminen tapahtumassa on edelleen kielletty. Myös kulkueen kärjessä liikkuva yhdistyksen asettama lippuairueen saattama Suomen lippu on ainoa sallittu banneri, viiri tai lippu.”

Kumpikaan kokoontuminen ei tainnut tavoitteessa aivan onnistua. Helsinki ilman natseja -mielenosoituksessa nähtiin sirppi ja vasara -lippuja. Sirppi ja vasara ovat sosialismin ja kommunismin tunnuksia. 612-kulkueessa nähtiin puolestaan hakaristejä ja lakkautetun Pohjoismaisen vastarintaliikkeen tunnuksia.

On tietenkin mahdollista, että kummankaan kokoontumisen järjestäjä ei ole pystynyt estämään osallistujia tuomasta omia lippujaan ja tunnuksiaan, jolloin molempien sanoma värittyy turhaan tiettyyn ideologiaan.

Vaikka natseja vastustavissa mielenosoituksissa on tehty lähinnä omaisuuden rikkomiseen liittyviä typeriä ylilyöntejä, on paikallaan tässä vaiheessa muistuttaa, että anarkistiset ja kommunistiset ryhmät ja järjestöt ovat Suomessa sallittuja. Esimerkiksi Anarkistimartat on Marttaliiton jäsen.

Kannattaa myös kerrata, mitä anarkismi ja kommunismi tarkoittaa pohjimmiltaan.

Sosiaalisessa mediassa uusnatsien marssia kritisoivia on yritetty hiljentää sillä verukkeella, että kieltämällä natsit pitää samalla kieltää anarkististen ja kommunistien ryhmien mielenosoitukset.

Minusta tämä kuulostaa hiljaiselta hyväksynnältä. Esimerkiksi sille, että tyttäreni tummaihoiselle ystävälle huudettiin itsenäisyyspäivänä: ”neekerit vitt*** Suomesta”.

Kirjoittaja ei ole anarkisti tai kommunisti.