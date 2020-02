Kolumni: Mediataitoviikko muistuttaa mediataitojen tärkeydestä

Tämä viikko on Mediataitoviikko. Mediataitoviikko on vuosittainen mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää ensinnäkin lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen.

Kuten olen jo niin monta kertaa aiemmin todennut ja paasannut kolumneissani, olen ollut hämmästyksissäni nimenomaan aikuisten mediataidoista – tai oikeammin niiden puutteista.

Mediataitoviikon järjestäjänä ja koollekutsujana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI). KAVI on kerännyt Mediataitoviikon verkkosivuille runsaasti materiaalia, jota ovat tuottaneet KAVIN ohella monet muut järjestöt ja toimijat.

Yksi tällaisista materiaalipaketeista on esimerkiksi Mediakasvatuskeskus Metkan Disinformaatio ja vihapuhe nuorten mediamaisemassa -opetusmateriaali. Materiaali sisältää toiminnallisia tehtäviä ja teoriaa nuorille. Oppimateriaalin avulla voidaan harjoittaa tiedonhakua ja faktantarkistusta.

Nuorten tiedonhaun valmiudet ovat olleet laskussa pitkään. Faktantarkistuksesta on huolta myös aikuisten kohdalla. Molemmat ovat sellaisia tekijöitä, joiden osaamisen puute altistaa entistä helpommin disinformaatiolle ja valeuutisille.

Nyt kun elämme ajassa, jossa ihmiset haluavat kertoa mielipiteensä ja väitellä pelkkien otsikoiden perusteella lukematta itse juttua, on erinomaisen tärkeää muistuttaa faktantarkistuksesta.

Jos ei jaksa edes lukea artikkelia, perustaako samalla maailmankuvansa otsikoihin, jotka voidaan helposti väärinymmärtää? Pahimmillaan otsikot antavat aivan väärän kuvan todellisesta tilanteesta vain siksi, että lukijoita houkutellaan klikkaamaan mainosrahoitteiselle sivulle.

Kokonaan toinen asia on sitten harrastelijoiden muutaman minuutin viihdyttävät, salaliittoteorioita vilisevät ja virallisen totuuden ”kumoavat” Youtube-videot. Ne uppoavat osaan kansasta absoluuttisena totuutena, toisin kuin tiedemiesten vaikeasti luettavat mutta hyvin perustellut tutkimukset.

Sain tosin tietää olevani ilmeisesti osasyyllinen median alennustilaan. Minusta tuli tammikuussa valtakunnallisen Nuorisotyö-lehden päätoimittaja.

Kirjoitin tämän jälkeen Twitterissä tahallisena väärinymmärryksenä tarkoitetun läpän viestiketjuun, jossa erään Mediataitoviikon materiaaleja tarvitsevan twiittaajan mukaan maahanmuuttajat ”raiskaavat suomalaiset lapset, naiset ja vanhukset”.

Eräs Suomen äänekkäimmistä maahanmuuttoa vastustavista poliitikoista (joka muuten sattuu olemaan maahanmuuttaja itsekin) ilmoitti tästä tuohtuneena seuraajilleen näin: ”Twitter-bionsa mukaan Esa Linna on joku päätoimittaja. Juuri tuollaisten takia tämän maan media on viemärissä”.

Kiitos ja anteeksi myös Suur-Jyväskylän Lehden lukijat sekä hyvää mediataitoviikkoa.

Kirjoittaja on mediakasvatuksesta ja -toiminnasta vastaava nuorisonohjaaja.