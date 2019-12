Kolumni: Oletko sinä vähentänyt somen käyttöä?

Tilastokeskus julkaisi viime kuussa perinteisen Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksensa tulokset. Viime keväänä tehdyn kyselyn mukaan somea oli käyttänyt edellisen kolmen kuukauden aikana 91 prosenttia opiskelijoista, 73 prosenttia työllisistä ja 27 prosenttia eläkeläisistä.

Vaikka itse lasken Youtuben yhteisöpalveluiden joukkoon, kyselyssä sen, Vimeon ja muiden internetin videopalveluiden käytöstä kysyttiin erikseen. Nettivideoita oli kolmen kuukauden aikana katsonut 97 prosenttia opiskelijoista, 86 prosenttia työllisistä ja 33 prosenttia eläkeläisistä.

Työmarkkinatilanteen lisäksi myös muut tekijät vaikuttavat siihen, miten paljon somea käytetään.

Tulosten mukaan todennäköisesti kaikkein eniten somea käyttävät pääkaupunkiseudulla asuvat 16–34-vuotiaat korkeakoulussa opiskelleet tai opiskelevat naiset, vähiten taas maaseudulla asuvat 75–89-vuotiaat perusasteen koulutuksen saaneet eläkeläismiehet.

Perusasteen koulutuksen saaneista somessa käy viikoittain 45 prosenttia ja korkeakoulutetuista 67 prosenttia.

Heillä somen käyttö oli noussut yhden prosenttiyksikön verran, kun taas keskiasteen koulutuksen saaneilla somea viikoittain käyttäneiden määrä (57 %) tippui jo toista kertaa peräkkäin kolme prosenttiyksikköä.

Kaikissa kolmessa ryhmässä useita kertoja päivässä somea käyttävien määrä kuitenkin laski 4–5 prosenttiyksikköä. Myös 16–24-vuotiailla useita kertoja päivässä somea käyttävien määrä tipahti 58 prosentista 47 prosenttiin ja työllisillä 40 prosentista 33 prosenttiin.

Siinä missä työllisillä somen käyttöä vähentäneet siirtyivät useasta päivittäisestä kerrasta yhteen kertaan, nuoret tekivät radikaalimman ratkaisun: harvemmin kuin kerran viikossa yhteisöpalveluita käyttäneiden määrä kasvoi 11 prosentista 20 prosenttiin.

Miten somen käyttöä sitten käytännössä vähennetään? Tänä syksynä kuulin tästä kaksi mielenkiintoista esimerkkiä.

Somesisältöjä työkseen tekevä tuttavani oli luopunut älykännykästään. Huima veto, kun hänellä on sentään satojatuhansia seuraajia ja koko elanto kiinni somesuosiossa!

Seminaarissa kohtaamani opiskelija taas kertoi käyttävänsä Instagramia enää vain muutaman kerran viikossa huomattuaan, miten koukuttava se oli. Välttääkseen Instagramin houkutuksia hän poisti sovelluksen kännykästään.

Halutessaan käyttää palvelua, hän asentaa sen uudestaan ja poistaa sen taas käytön jälkeen, mikä vähentää palvelun jatkuvaa vilkuilua ja säästää aikaa esimerkiksi opiskeluun.

Ihmisten vähentäessä someen käyttämäänsä aikaa he karsivat myös seuraamiaan sisältöjä. Jäljelle jäävät vain omat suosikit.

Tämä on hyvä pitää mielessä sisällöntuottajana: seuraajien aikaa ei saa tuhlata, sillä se on arvokkainta, mitä ihmisillä on.

Kirjoittaja on yrittäjä ja somekouluttaja.