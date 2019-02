Kolumni: Saat sitä, mitä somessa esität?

Järjestimme tammikuussa someammattilaisille suunnatun CMADFI-tapahtuman jo kahdeksannen kerran. Tapahtuman yhtey­dessä on jo useita vuosia tehty työrooliin liittyvä kysely, tällä kertaa siitä syntyy gradu. Graduntekijät Jani Rutanen ja Petri Virta kertoivat tapahtumassa muun muassa kyselyssä esiin nousseista haasteista: oma aika ei riitä, työtä on liikaa ja negatiiviset ihmiset latistavat tunnelmaa.

Vastaajien mukaan yhteisömanagerilta vaaditaan ”pitkää pinnaa, pitää olla kieli keskellä suuta, eikä saa hermostua liian helposti” ja työssä auttaa ”tilannetaju, innostamiskyky, halu auttaa ja opastaa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidot”.

Yhteisömanagerilta ja esimerkiksi Pauligin uudelta brändilähettiläältä odotetaan kykyä tuoda itseään tai edustamaansa tahoa esiin kiinnostavasti somessa. ”Somevaikuttaminen on tänä päivänä hyvin keskeinen osa markkinointia”, totesi Pauligin markkinointijohtaja Tomi Wirtanen Kauppalehdessä.

Me alan ammattilaiset unohdamme kuitenkin helposti, että somenäkyvyys voi joissakin tehtävissä olla jopa haitallista. Eräs kaverini kertoi hiljattain saaneensa uuden työpaikan nimenomaan siksi, että oli jo vuosia pitänyt hyvin matalaa profiilia somessa!

Toimittaja Eero Leppänen kirjoitti 56-vuotissyntymäpäivänään Lapin Kansan pääkirjoituksessa asioista, joita hänen ikäisensä miehen pitäisi jo ymmärtää. ”Enää ei tarvitse vertailla itseään muihin tai esittää jotain muuta kuin on. Tässä iässä on kokenut jo paljon ja sitä ei saa tungettua sataankaan Instagram-tarinaan. Oma tarinasi ei somen imagopostauksista elä, sillä ymmärrät, että sinun tarinasi elää läheisissäsi.”

Some auttaa tietenkin myös pitämään ihmisiä lähellä. Tässä kuussa tuli kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Nokia ilmoitti sulkevansa Jyväskylän toimipisteen. Somen avulla olen voinut helposti seurata sitä, mitä vanhoille työkavereille on tapahtunut ja siellä on myös ollut helppo sopia tapaamisista, joissa vaihdamme kuulumisia livenä. Silloin tällöin yllätymme – tuota en tiennytkään! Somepostaukset eivät tietenkään ole koko totuus.

Se, mitä itsestäsi kerrot (tai jätät kertomatta) voi siis vaikuttaa siihen, millaisia työtarjouksia saat (tai et saa). Minuakin ovat viime aikoina lähestyneet muun muassa kanadalainen valokuvaaja, brittiläinen muotoilija ja espanjalainen markkinointiammattilainen. Ilman somea kukaan heistä ei olisi minua löytänyt.

Ihan toisenlaisista osumia on saanut kaverini, joka vastikään latasi deittisovellus Tinderin. Hän on nähnyt palvelussa Hämähäkkimiehen lisäksi erilaisia ritareita, mutta onneksi myös potentiaalisia treffikumppaneita.

Mitä sinä somesta metsästät ja millaisin asein?

Kirjoittaja on yrittäjä ja somekouluttaja.