Kolumni: Terminen kesäloma

Kelit on kyllä lomalaista suosineet. Ainakin joka kesäinen kaappien siivous on pääosin suoritettu. Turhaa tavaraa on onneksi lähtenyt, mutta aina sitä jostain näyttää tilalle tulevan. Kesämökille en halua viedä mitään, mikä ei 1800-luvun mökin henkeen sovi. Sieltäkin on raivattu ainakin parin edellisen sukupolven säilömää kampetta jo muutamana kesänä ja vielä riittäisi puuhaa, kun kaikki liiterit, varikeittiöt ja ladot on siivottu.

Mökin siivoaminen on kotia mukavampaa, kun eteen tulee mitä erilaisempia vanhoja esineitä ja lähes kaikissa on nimikirjaimet, joita sitten arvuutellaan, kenelle ne on suvussa kuuluneet ja milloin.

Kun mökin remonttipuuhat, kaatopaikkakuormat ja kotipihan kitkeminen tympii, on onneksi vene. Siellä ei juuri mahdu raatamaan. Ruuanlaittokin on pääosin perunoiden keittoa tai salaatin tekoa. Jos välillä on tiskattava tai marjareissujen jälkeen imuroitava havuja lattioilta, sitäkään puuhaa ei loputtomiin riitä.

Kesään kuuluu toki myös kotimaanmatkailu. Tapahtumia tulee kierrettyä kuten Porin jazzeja, Savonlinnan oopperajuhlia, ralleja ja yleensä myös joku pienempi tapahtuma. Lisäksi muutaman uuden luontokohteen bongaaminen kuuluu kesälomaan. Tänä vuonna ainakin yksi uusi luola on valloitettu ja uudelle kivenlohkareelle kiivetty.

Eri paikkakuntia kierrellessä jää usein miettimään, miten viihtyisiä paikkoja onkaan. Viimeksi näin kävi Savonlinnassa. Mukava satama, jossa on hyvät palvelut. Veden äärellä kalaravintola, kahviloita, kojuja, joista voi ostaa pientä syötävää lörtsyistä kevätrulliin ja porilaisiin. Tori, ohjelmaa, jäätelökioskeja ja runsain määrin venepaikkoja vierailijoille ja palveluita veneilijöille.

Voi kunpa meilläkin. Tankkauspisteet ynnä muuta löytyy kyllä veneelle, mutta miehistön huolto jää heikommalle. Välillä tuntuu, ettei Lutakon satama eroa juurikaan Tallinnan satamasta. Toisessa vaan kiskotaan olutta kärryillä, toisessa tuopeista.

Jos sanakirjan mukaan satama on vesireitin varrella oleva rakennelma alusten lastaamista, purkamista, ja huoltoa varten, niin meillä se ei kyllä juurikaan tuota ole, vaan ennemminkin uiva baarialue. Onni on, jos saat veneen sinne jonnekin väliin mahtumaan ja jos haluat syödä muualla kuin omassa veneessä, on tarjonta pääosin ranskalaisia, burgereita ja grillattua lihaa.

Onneksi nykyään on kuitenkin kauppa kävelyetäisyydellä, mutta laadukas kohtuuhintainen ravintola ja sauna olisi huippua.

Vaan eipä se tilanne ole häävi Muuramessakaan, jonne veneellä ei oikeastaan kannata mennä, kun palveluita ei ole sitäkään vähää. Korpilahden satama onneksi paikkaa Jyväskylän mainetta satamakaupunkina, mutta Päijännettä kun lähtee etelään, niin löytyy kyllä jo toinen toistaan viihtyisämpiä satamapaikkoja.

Toivottavasti Jyväskylässäkin tulevaisuudessa toivotamme myös veneilijät aidosti tervetulleeksi kauniiseen kaupunkiimme.

Kirjoittaja on Keski-Suomen Martat ry:n toiminnanjohtaja.