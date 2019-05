Kolumni: Z-sukupolvi ostoksilla

Nuorten ja nuorten aikuisten, niin sanotun z-sukupolven (15–25 v.) ostokäyttäytyminen on tutkimuskentällä ollut erityisenä mielenkiinnon kohteena viime aikoina. Ovathan nykyajan nuoret suunnannäyttäjiä ostokäyttäytymisen muuttumiselle.

Toteutimme Vähittäiskaupan tutkimussäätiön kanssa laajan kyselytutkimuksen Suomen z-sukupolvesta. Lisäksi keräsimme vertailuaineiston Ruotsista ja täydensimme aineistoja haastatteluin. Kysyimme nuorilta heidän viimeaikaisista ostokokemuksistaan. Lisäksi vertailimme tuloksia kansainvälisiin z-sukupolvea käsitteleviin tutkimuksiin.

Nuoret ovat tiedonjanoisia. He etsivät aktiivisesti tietoa ostopäätöstensä tueksi. Useimmiten tietoa etsitään Googlesta, kaupan verkkosivuilta sekä kysytään kavereilta, joiden neuvot ovatkin nuorille huomattavasti tärkeämpiä kuin vanhemmille ikäluokille. Nuoret myös arvioivat kavereiden neuvot lähes yhtä luotettaviksi kuin kaupan asiantuntijoiden.

Hieman yllättäen nuorista vähän alle puolet etsii tietoa ostopäätösten tueksi sosiaalisesta mediasta tai keskustelupalstoilta. Toisaalta heitä vanhemmissa ikäluokissa vain yksi kymmenestä käyttää sosiaalista mediaa tai keskustelupalstoja ostopäätöstensä tukena.

Nuoret tykkäävät käydä myymälöissä ja kauppakeskuksissa. Vaikka verkko-ostaminen on tässä ikäluokassa erityisen aktiivista, neljä viidestä nuoresta tykkää edelleen shoppailla myymälöissä.

Nuorten tiedonjanoisuus ei pääty myymälään sisään astuttaessa. Kaksi kolmesta nuoresta käyttää kännykkäänsä lisäinformaation etsimiseen tuotteista ollessaan myymälässä. Erään kansainvälisen tutkimuksen mukaan nuoret etsivätkin mieluummin kännykällään lisätietoja tuotteista kuin puhuvat kaupan henkilökunnalle. Noin puolet nuorista haluaa vastaanottaa erikoistarjouk­sia kännykkäänsä ollessaan myymälässä.

Nuorista jo lähes puolet tekevät verkko-ostoksiaan pääosin kännykällä. Vaikka 90-luvun lopulla yleisesti ajateltiin vaatteiden verkko-ostamisen jäävän marginaaliseksi, 20 vuodessa tilanne on kääntynyt ylösalaisin: nuoret tykkäävät ostaa juurikin vaatteita verkosta ja tekevät tätä enenevissä määrin kännyköillään.

Miten tämän z-sukupolven, jota myös kännykkäsukupolveksi kutsutaan, tiedonjanoisuuteen pitäisi reagoida?

Z-sukupolvi on ensimmäinen ikäluokka, jolla on ollut peruskoulun alaluokista lähtien kännykkä, jota on myös opittu 10–15 vuoden aikana hyödyntämään monin eri tavoin ja erilaisin keinoin kuin vanhemmat ikäluokat.

Suurin osa kaupoista ei tänä päivänä (vielä) tarjoa hyvää tai edes keskinkertaista mobiilikokemusta z-sukupolvelle. Kauppojen kannattaisikin nyt panostaa paremman mobiilikokemuksen tarjoamiseksi.

Oletko koskaan katsonut, miltä sinun kauppasi näyttää kännykän ruudulla? Tai mitä sinun kauppasi tarjoaa myymälässä kännyköillään lisätietoa etsiville nuorille, jotka ovat valmiita tarttumaan erikoistarjouksiin myymälöissä ollessaan?

Kirjoittaja on markkinoinnin professori Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.