Kritiikitöntä pöyristymistä

Nuorisotyö ja muu nuorten parissa tehtävä monialainen työ ei saisi jämähtää missään vaiheessa paikalleen, vaan työn pitäisi kehittyä ja mieluiten olla vähän edelläkin aikaansa.

Joskus alan toimijat ovat tässä suhteessa pullonkaulana, mutta joskus saattaa käydä niin, että suurempi yleisö pöyristyy moderneista toimintatavoista. Näin kävi vastikään oululaiselle hankkeelle, jota rahoittaa Oulun kaupungin lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö ja opetushallitus sekä opetus- ja kulttuuriministeriö.

Turvallinen Oulu -hanke perustettiin ennaltaehkäisemään seksuaalirikosten syntymistä. Oulussa oli suuri seksuaalirikosvyyhti, johon liittyi suurena osana grooming, joka tarkoittaa usein somessa alkavaa lapsen ja nuoren houkuttelemista seksuaaliseen kanssakäymiseen. Lähes 30 epäillystä kaksi kolmasosaa oli ulkomaalaistaustaisia.

Hankkeen työntekijät tekivät sosiaalisen median palvelu TikTokiin tanssihaastevideon, josta suuttuneet maahanmuuttokriittiset someaktiivit aloittivat raivokkaan kampanjan mustamaalatakseen hanketta ja sen työntekijöitä.

TikTok on yksi suosituimpia sosiaalisen ­median palveluita nuorten parissa, joten tänä aikana on luonnollista, että nuorten parissa tehtävä työ näkyy sielläkin jotenkin. Tämä ei kuitenkaan mustamaalaajille käynyt, vaan he väittivät hankkeen koko budjetin menneen 15 sekunnin videon tekemiseen.

Koska medialukutaito on tunnetusti monilla aikuisilla surkealla tasolla, pöyristyneet kansalaiset uskoivat kritiikittömästi, että kunnallisessa työssä käytettäisiin yli kaksi miljoonaa euroa 15 sekunnin mobiilivideoon. Kamoon!

Kauhistelijat löysivät hankkeesta toisen pöyristymisen kohteen. Hankkeessa on linkattu RFSU:n (muun muassa seksuaalikasvatuksesta ja kondomeistaan tutun järjestön) materiaaliin, jota esimerkiksi opettajat voivat käyttää seksuaalikasvatuksessa. Materiaali on tarkoitettu ensisijaisesti heille, joilla ei ole kokemusta seksuaalikasvatuksesta.

Materiaalin nykyaikaisuudesta ja ajantasaisuudesta pöyristyttiin taas. Se, että RFSU:n materiaalissa vinkattiin suuseksisuojan tekemiseen. Sitä voi käyttää suuseksin antamiseen naiselle tai anaalialueen hyväilyyn. Tämä oli pöyristyjille liikaa. Kommenteista päätellen anaalialue oli kynnyskysymys.

Kohun taustalla oli selkeästi muutama aktiivi, jotka levittivät tarkoituksella valheita hankkeesta. Monikaan pöyristynyt ei vaivautunut kuitenkaan lukemaan hankkeen avoimesti verkossa saatavaa materiaalia, vaan nimimerkkien takaa toimivien enintään 280 merkin tviittejä. Se on noin kymmenesosa tämän kolumnin merkkimäärästä.

Kunnallista, verorahoilla tehtävää työtä pitää tarkkailla ja sille saa antaa kritiikkiä, oli sitten alan asiantuntija tai ei. Mutta on myös kohtuullista vaatia, että kritiikin antajat ottavat aiheesta itse selvää, eivätkä usko kritiikittömästi kaikkea, mitä netissä lukee.