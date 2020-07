Paha, pahempi, some

Kolumni

Luin Jaron Lanierin viime vuonna suomennetun kirjan 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt. Olen kouluttanut ammattimaista sosiaalisen median palveluiden hyödyntämistä neljätoista vuotta ja halusin tutustua kirjan argumentteihin voidakseni jatkossakin neuvoa asiakkaitani somen käytössä.

Lanier on Microsoftilla työskentelevä it-alan konkari, joka on keksinyt käsitteen virtuaalitodellisuus. Time-lehti nimesi hänet sadan vaikutusvaltaisimman henkilön joukkoon vuonna 2010, ja juuri lukemani kirja voitti Financial Times -lehden parhaan kirjan palkinnon vuonna 2018.

Kirjan mukaan some kasvattaa käyttäjiensä negatiivisia tunteita, kuten surua, vihaa ja pelkoa, ja lisää yksinäisyyden tunnetta. Negatiivisten tunteiden vallassa vellovat “sitoutuvat paremmin palveluun” etsiessään somesta ratkaisua ongelmaan, jonka se on aiheuttanut. He ovat siis parempia saaliita palveluiden varsinaisille asiakkaille eli mainostajille sekä erilaisille manipuloijille, jotka voivat vaikuttaa valeuutisillaan esimerkiksi äänestysaktiivisuuteen.

Somepalvelut pakottavat meidät keräämään seuraajia, tykkäyksiä, reaktioita. Kun niitä ei tule yhtä paljon kuin ennen, negatiiviset tunteet heräävät. Tavalliset ihmiset alkavat räyhätä somessa huomiota saadakseen.

Lanierin mukaan somessa pärjäävätkin parhaiten kusipäät, joiden tuottamaa sisältöä algoritmit suosivat ja jotka lisäävät muiden pahaa oloa.

Tärkeä havainto on sekin, että somepalvelut tuovat kunkin eteen erilaisen kattauksen sisältöjä. Siinä missä sanomalehti tai Wikipedia-artikkeli on kaikille sama, asiat, joita Google-haku näyttää sinulle, voivat olla hyvin erilaisia kuin toiseen kuplaan ryhmitellyllä ihmisellä.

Kuplien avulla ihmisten mielipiteisiin on tehokkaampaa vaikuttaa kuin jos heitä käsiteltäisiin yksilöinä. Kun emme ymmärrä toisiamme, empatia unohtuu ja kuplien törmätessä räjähtää. Räikeä esimerkki siitä, miten kansaa revitään parhaillaankin kahtia, löytyy tietysti somejättien kotimaasta Amerikasta.

Kirjan loppupuolella mennään vieläkin syvemmälle. Lanier vertaa Facebookin roolia uskontoon, sillä se on määritellyt yhdeksi tehtäväkseen “varmistaa, että ihmiset tuntevat löytäneensä henkilökohtaisen päämäärän ja kuuluvansa johonkin yhteisöön.” Google taas haluaa “ratkaista kuoleman” lataamalla ihmisten tietoisuuden pilvipalvelimelleen.

Somepalveluiden suuressa ihmiskokeessa kerätään valtava määrä tietoa ihmisten käyttäytymisestä. Ehkä tätä tietoa käytetään tulevaisuuden tekoälyssä, joka tekee työstämme ja meistä itsestämmekin merkityksettömiä. Huh! Nyt menee pelottavaksi!

“Jos havaitset sisimmässäsi epävarmuutta, itsetunnon heikkenemistä tai halua hyökätä jonkun kimppuun, sinun on syytä poistua somesta”, Lanier lataa. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta asiaan kannattaa kiinnittää huomiota.