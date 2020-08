Salaliittoteoriat kukoistavat – nyt myös lähipiirissäsi!

Kolumni

Salaliittoteoriat ovat kutkuttaneet mieltä koko ihmiskunnan historian ajan, mutta nyt sosiaalisen median ja internetin aikana ne elävät entistä rikkaammin. Tämä on hieman nurinkurista, sillä samaan aikaan ihmiskunnalla on saatavilla oikeaa tietoa enemmän ja nopeammin kuin koskaan ennen.

Ehkä salaliittoteorioilla on tilausta johonkin tarpeeseen, kuten vaikkapa tylsän elämän piristämiseen. Salaliittoteorioiden avulla on myös helppo sysätä syy maailman ongelmista tietyille tahoille kuten eri uskontokuntien edustajille, hallitukselle, Euroopan unionille ja George Sorosille.

Seurasin itsekin aikoinaan pahamaineisen salaliittoteoreetikko Alex Jonesin tekemisiä George W. Bushin presidenttikauden aikana. Vaihtoehtomedian seuraaminen oli tuolloin jännittävää ja jopa jossain määrin koukuttavaa. Kun Jones näki lopulta jokaisessa uutisessa salaliiton, ymmärsin miekkosen ajatusmaailman olevan melko syvällä – ja syvältä.

Salaliittoteoreetikot rakentelevat monimutkaisia teorioita napsimalla useista valtavirtamedioiden uutisista ja lähteistä yksityiskohtia, jotka yhdistämällä he saavat aikaiseksi “kiistattoman” todistuksen vaikkapa jostain salatusta hankkeesta. Samaan aikaan salaliittoteoreetikoiden mielestä valtavirtamedioihin ei tulisi luottaa lainkaan.

Sittemmin Alex Jonesin Youtube-kanavat sekä Facebook- ja Twitter-tilit ovat poistettu. Syynä ei ole kuitenkaan salaliitto, vaan Jonesin vaaralliseksi yltyneet vihapuheet. Aiemmin tänä vuonna Jones jäi kiinni päihtyneenä autolla ajamisesta. Luonnollisesti tämäkin oli huru-ukon mielestä salaliitto.

Suomessakin on ihmisiä, jotka uskovat QAnon-teoriaan. Tämän teorian mukaan kuvafoorumi 8kunille kirjoittava nimimerkki Q on Yhdysvaltain hallituksen tai tiedustelupalvelujen korkea-arvoinen jäsen. Yksi teoria Q:n henkilöllisyydestä on se, että viestien takana olisi Donald Trump, jonka uskotaan olevan maailman pelastaja.

QAnon-teoriaan uskovat ovat ilmoittaneet useaan otteeseen suurten kiinniottojen päivämääriä, joita ei ole kuitenkaan tapahtunut. Kiinniotot kohdistettaisiin saatananpalvojapedofiileihin, jotka hallitsevat poliitikkoja, Hollywoodia ja tiedotusvälineitä.

Päivämäärien ilmoittaminen on toki yhtä harmitonta kuin eräiden uskonnollisten liikkeiden toistuvat maailmanlopun odottamiset. QAnon ei ole kuitenkaan harmiton.

FBI on kertonut QAnonin olevan potentiaalinen USA:n sisäisen terrorismin uhka. Yhdysvalloissa QAnon-uskovainen tappoi mafiapomon, koska uskoi tämän olevan varjohallituksessa Donald Trumpia vastaan.

Suomessa vaarallista on tällä hetkellä lähinnä se, että Quskovaisten mielestä koronavirus on huijausta, eivätkä he halua noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Mediakasvatukselle olisi siis taas tilausta, mutta sitäkin todennäköisesti pidettäisiin salaliittona vapaata ajattelua vastaan.