Amfetamiinin käyttö moninkertaistunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on laskenut käyttömääriä käsittelemättömästä jätevedestä mitatuista huumejäämistä. Kaupunkien jätevesistä paljastui pelottava tulos: amfetamiinin käyttö on nyt Suomessa suurempaa kuin koskaan. Useimmissa kaupungissa käyttö on moninkertaistunut. THL:n oikeustoksikologiayksikön päällikön Teemu Gunnarin mukaan amfetamiini on keskeinen huumausaine koko Suomessa.

Marraskuulta 2018 peräisin olevat tulokset ovat osin hämmentäviä. Meri-Lapin huumeongelma on ollut tiedossa jo pitempään. Torniossa kaksi nuorta on kuollut huumeisiin lyhyen ajan sisällä. 21 000 asukkaan pikkukaupungissa Kemissä käytettiin amfetamiinia runsaasti enemmän kuin Oulussa. Rajuinta nousu on ollut Kotkassa.

Kun maaliskuussa 2018 Kotkan tulos amfetamiinista oli 336,75 milligrammaa, marraskuussa 2018 se oli jopa hurjat 745,62 milligrammaa. Se on suurin lukema, minkä THL on saanut jätevesitutkimuksista amfetamiinin osalta koskaan. Listalla taakse jäivät Lahti (664,27), Kouvola (602,59), Helsinki (579,56), Mikkeli (521,25), Kuopio (444,28), Jyväskylä (396,64), Rovaniemi (395,50), Turku (379,41) ja Tampere (353,41). Pitoisuudet ovat milligrammaa päivässä tuhatta asukasta kohti.

Aihe on nyt ajankohtainen siksi, että loka–marraskuussa järjestetään eri puolilla Suomea muistotilaisuuksia huumeisiin ja päihteisiin kuolleiden muistoksi. Jyväskylässä Huumeisiin kuolleiden muistotilaisuus järjestetään perjantaina 1.11.