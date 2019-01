Angstit pihalle liikunnalla

Tiedän ihmisiä, jotka ahdistuvat, jos eivät pääse säännöllisesti liikkumaan. Kunnon hikiliikunta vapaa-ajalla on siis parasta ”lääkettä” päälle ja kropalle.

Lauantain Suur-Jyväskylän Lehdessä (26.1.) it-alalla työskentelevä mies kertoo maalausharrastuksestaan. Siis siitä, miten hän päästää tunteet valloilleen ja antaa niiden piirtyä kankaalle. Jälleen yksi osoitus erinomaisesta vapaa-ajan ”lääkkeestä” esimerkiksi stressiin.

Yksi vapautuu paineista puolestaan lukemalla, toinen käymällä taidenäyttelyssä ja kolmas suuntaa teatteriin. Neljäs ostaa sitten perjantaipullon.

Liikkumisen ja muun stressiä ja ahdistusta purkavan vapaa-ajanharrastuksen voimasta on puhuttu paljon, mutta puhutaanko siitä vieläkään tarpeeksi? Kun ahdistaa, on helpompi miettiä, pitäisikö mennä hoitoon kuin metsään lenkille. Hoito on välillä ainoa keino, mutta sitä ennen on usein mahdollista kokeilla vähemmänkin radikaaleja vaihtoehtoja.

Vapaa-ajan tarjontaa silmäillessä on pakko todeta, että ”lääkettä” Jyväskylän seudulla kyllä piisaa. Paljon jopa ilmaista sellaista.

Jokainen tekemättömyyden teon tekemättä jättäminen on satsaus omaan hyvinvointiin. Perjantai-illan viettää mielellään pää tyhjänä sohvalla, mutta lauantaiaamuna kannattaa jo ”lääkitä” itseään.