Asuminen puhuttaa monella rintamalla

Asumisesta on kirjoitettu paljon viimeksi kuluneen vuoden aikana. Milloin pitkään ennakoitu katto on tulossa vastaan asuntomarkkinoilla? Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppamäärät putosivat Tilastokeskuksen mukaan koko maassa viime vuoden tammi–kesäkuussa 1,4 prosenttia vuoden takaisesta. Kesäkuussa kauppamäärät putosivat peräti 19 prosenttia.

Asiantuntijat ovat ainakin kahta mieltä siitä, jääkö notkahdus pysyväksi. Varoituksen ääniä on kuulunut eri suunnilta ja eri asioista jo pitempään. Tilanne on ristiriitainen: toisaalta talouden hyvä vire on jatkunut, työllisyys on kohentunut ja korkotaso on pysynyt matalana. Epäterveestä tilanteesta asuntomarkkinoilla viestii se, että sekä uusia että vanhoja asuntoja on jo tarjolla enemmän kuin tarpeeksi. Pelkällä velkarahalla sijoitusasuntoja ostaneet asuntosijoittajat hakevat nyt turvaa vakuutuksista.

Asumisen ongelmat koettelevat kansalaisia monella tapaa, muistutti Juha Keskinen Iltalehden pääkirjoituksessa (20.12.2018). Kansalaisia kurittaa erityisesti asumisen kalleus. Asumistukeen uppoaa vuosi vuodelta yhä enemmän rahaa. Asumisen tukeminen kerääntyy hintoihin, jonka maksavat työssä käyvät asuntojen ostajat. Kohtalainen palkkakaan ei takaa silloin hyvää elintasoa.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella on vastassa toisenlainen ongelma. Monilla paikkakunnilla ihmiset ovat vaikeuksissa asuntojen alenevien hintojen kanssa. Lähialueelta omakotitalon ostaneet ovat vaikeuksissa, kun paikkakunnan suuri työpaikka lopettaa toimintansa. Talosta ei joko saa omiaan pois, ja se voi jäädä myymättäkin.