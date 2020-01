Autoilusta tulee tunnontuskia

Seuraa omantunnon kysymys. Kuinka moni kulkee työmatkansa henkilöautolla, jos matkaa on korkeintaan parisen kilometriä? Jos sinä et käytä autoa, niin tilastojen mukaan työkaverisi sitten käyttää. Liikkuva aikuinen -ohjelman tiedot nimittäin kertovat, että lähes joka toinen suomalainen kulkee jo 1–2 kilometrin työmatkansa henkilöautolla.

Työmatkan kulkeminen esimerkiksi pyörällä tai kävellen olisi viisautta. Omasta olosta huomaa kyllä, kun on aamulla herättänyt itsensä pyöräilemällä. Liikkuva aikuinen -ohjelman asiantuntijat muistuttavat, että liikunnan puute on yksi merkittävä tekijä työikäisen väestön työkyvyn heikentymisessä.

Myös työnantajia patistetaan kannustamaan fiksuun työmatkaliikkumiseen. Siihen panostamalla työpaikat voivat edistää työhyvinvointia ja toteuttaa omaa yhteiskuntavastuutaan ilmastotalkoissa. Keinoja kestävään liikkumiseen on kävelystä pyöräilyyn ja joukkoliikenteestä kimppakyyteihin.

Hyvää on se, ettei työmatkaliikkumisen kehittämistä ole sysätty vain yksittäisten kansalaisten harteille. Kehittämistyöhön on perustettu valtakunnallinen Fiksusti töihin -foorumi, jossa on mukana myös Jyväskylän kaupunki. Foorumi pyrkii osaltaan lisäämään yhteistyötä muun muassa työnantajien, työntekijöiden, kuntien sekä ympäristö- ja vastuullisuustoimijoiden kesken. Oleellisinta on tietenkin saada linjaukset muuttumaan mahdollisimman pian konkreettisiksi teoiksi.