Hyviä uutisia ja huonoja uutisia

Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivistolla oli maanantaina kerrottavana paljon hyviä uutisia, mutta myös muutamia huonoja uutisia.

Oikein hyvä uutinen on se, että Jyväskylän kaupungin talous on kolmatta perättäistä vuotta tasapainossa. Jyväskylän keskeiset talouden mittarit näyttävät edelleen hyviltä, vaikka vuoden 2017 lukemiin ei aivan ylletä.

Tilikauden 300 000 euron ylijäämän mahdollisti kaupunginjohtaja Koiviston mukaan ennen kaikkea se, että toimialat pysyivät hyvin talousarviossa. Erityisesti kaupunkirakenteen ja konsernihallinnon talous toteutui miljoonia euroja parempana kuin talousarvio. Hyvien talouslukujen tärkeä pelastaja oli myös Jyväskylän ennätysvilkas asuntorakentaminen. Uusia asuntoja valmistui kaikkiaan ennätykselliset 2 052, jossa oli kasvua edellisvuoteen verrattuna 340 kappaletta.

Jyväskylä vahvisti viime vuonna paikkansa viiden suurimman kasvukeskuksen joukossa. Kaupungin asukasluku kasvoi edellisvuosien tahtiin, kasvun ollessa noin 1 200 henkilöä. Muuttovoiton osuus, noin 870 henkilöä, oli kaikkien aikojen suurin. Huono uutinen oli se, että nettosyntyvyys romahti. Syntyneiden luku oli vain 80 suurempi kuin kuolleiden.

Vielä huonompi uutinen on se, että pitkäaikaistyöttömyys pysyi edelleen korkeana. 12,8 prosenttia on liian korkea luku, ja 8 800 on liian monta työtöntä.