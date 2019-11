Jyväskylä on vankka tapahtumakaupunki

Jyväskylän kaupungin maineen kasvattajia on haukuttu matkan varrella vikainvestoinneista ja ties mistä. Sellaiseksi nimettiin aikanaan niin Lutakonaukio kuin moni muukin tapahtuma-areena, ennen kuin ensimmäistäkään tapahtumaa oli järjestetty. Nyt tuskaillaan jo sitä, että suurimmilta tapahtumilta loppuu tila kesken.

Ensi vuoden tapahtumakalenterista selviää, että Jyväskylä on 2020 yhä vankempi tapahtumakaupunki. Alkuvuotta hallitsevat messut, joista tunnetuimpia lienevät Sähkö Tele Valo AV -messut, Rakennusmessut 2020, Jyväskylän Kädentaito, Jyväskylän Hyvinvointimessut, Antiikkimessut sekä Wemmi-kevätmarkkinat 2020. Huhtikuussa on ohjelmassa Retkelle 2020 -messut, Metsämme 2020 ja Järvipäivät 2020.

Muita ensi vuoden tapahtumia on kirjattu ohjelmaan jo kaksikymmentäviisi. Eri lajien SM-kisoja on ohjelmassa peräti kuusi. Vanhoja tapahtumatuttuja edustavat muun muassa Yläkaupungin Yö, Keski-Suomen kevätmarkkinat, Jyväskylän Päivät ja Jyväskylän Talvi.

Festaritunnelmaan pääsee jo huhtikuussa, jolloin Waaw Africa Festival avaa kauden 3.–5.4., ja vanha Jyrock-festivaali 17.–18.4. jatkaa. YlexPop on ohjelmassa 30.5. Siitä voi olla varma, että Lauri Markkanen Tournament vetää tapahtuman täyteen porukkaa. Syyspuolen tarjonnan avaa Jyväskylän Kesä 1.–7.7., ja heti sen jälkeen Suomipop-festivaali 9.–11.7. Neste Ralli starttaa 6.–9.8. Tuorein festaritulokas Rock in the City jatkaa 14.–15.8. Syyskauden kruunaa Valtakunnalliset Yrittäjäjuhlat 16.–18.10.