Jyväskylän MM-ralli uudistusten pyörteissä

Ensimmäisistä Jyväskylän Suurajoista on pitkä matka tähän päivään. Vuonna 1973 MM-ralliksi muuttunut kilpailu täyttää ensi vuonna 70 vuotta, ja on siten jo tukevassa eläkeiässä. Ennen vanhaan rallia seurattiin metsässä. Laitettiin kumisaappaat jalkaan ja ajettiin ties mihinkä jorpakkoon isolla porukalla seuraamaan kisaa, jota ajettiin paitsi päivällä myös yön pimeydessä.

Eläkeikäistenkin on seurattava aikaansa. Nyt kun juuri muuta pysyvää ei ole kuin muutos, niin rallikin on uudistunut radikaalisti muutaman vuoden sisällä. Jyväskylän MM-rallissa on nyt 12 erikoiskoetta, joista 11 ajetaan kahteen kertaan. Jyväskylän Suurajoissa ajettiin vuonna 1969 peräti 38 erikoiskoetta, joille starttasi 132 kilpailijaa.

Tänä vuonna Jyväskylän MM-ralliin piti startata 62 kilpailijaa, joista yksi on jo romuttanut autonsa. Kilpailijakatoa paikataan viidellä erikoiskokeella sadalla Vetomiehellä. Kun katsojat eivät viihdy enää entiseen malliin erikoiskokeilla, niin järjestäjät haluavat houkutella heitä entistä enemmän Lutakon uusittuun kilpailukeskukseen uudistuneiden palvelujen pariin.

Jyväskylän kaupunki oivalsi MM-rallin hyödyntämismahdollisuudet jo vuosia sitten. MM-ralli tuo bisnesenkelit tänäkin vuonna Jyväskylään. Sijoittajapäivään on tulossa noin 30 miljonääriä etsimään lupaavia sijoituskohteita. Yhdeksän kasvuyritystä, joista kaksi on Jyväskylästä, tekevät parhaansa vakuuttaakseen sijoittajat ideoistaan.