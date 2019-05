Katujen korjausvelka hyvin hallinnassa

Jyväskylän kaupungin katuverkon korjausvelka -hanke palkittiin Kuntatekniikan saavutus 2019 -palkinnolla. Tuomariston mukaan vastaavalle työlle, jossa Jyväskylässä on onnistuttu, on suuri kysyntä koko Suomessa. Jyväskylä on yksi niistä harvoista kunnista, jotka ovat pystyneet vähentämään korjausvelkaansa tehokkaasti.

Jyväskylän kaupungin toimintamalli on syntynyt perusteellisen ja pitkäjänteisen työn tuloksena. Kaupungin edelläkävijyys korjausvelan hallinnassa perustuu sen kattaviin tietoihin katuverkosta, sen kunnosta ja vaurioasteista. Poikkeuksena monesta muusta kunnasta Jyväskylä on määritellyt katujen kunnon tavoitetasot talvikunnossapitoluokkien mukaan. Esimerkiksi pääkadulla vaurioita saa olla vain 10 prosenttia. Mikäli vaurioaste kasvaa, alkaa syntyä korjausvelkaa.

Jyväskylässä toteutettu kuntoarviointi ottaa kantaa myös vaurion aiheuttajaan ja samalla todellisiin korjauskustannuksiin, koska maatutka tuo oikein käytettynä tarkkuutta vaurioitumisen syyn määrittelyyn. Kaupunki on mitannut ja tutkinut koko katuverkon kunnon jo kahteen kertaan. Tutkittavaa katuverkkoa Jyväskylän kaupungilla on noin 600 kilometriä. Katujen saneeraaminen ei ole ainoa korjauskeino. Kattavat lähtötiedot mahdollistavat kunnostettavien kohteiden tehokkaan valinnan ja järkevän rahankäytön.