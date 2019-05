Keski-Suomen tripla EU:n ytimeen

Viime viikonloppu oli Suomelle ja Keski-Suomelle iloisten yllätysten viikonloppu. Ensin nuoret nälkäiset Leijonat pääsivät juhlimaan Suomen jääkiekkohistorian kolmatta maailmanmestaruutta kaadettuaan MM-finaalissa Kanadan maalein 3–1. Se oli todellinen taisteluvoitto. Joukkueen vahva yhteishenki kantoi loppuun saakka. Voiton ratkettua Jyväskylässäkin otettiin historiallisesta tapahtumasta kaikki ilo irti aamuyöhön saakka.

Keski-Suomen suurena voittona voi pitää sitä, että Keski-Suomen meppien lukumäärä triplaantui. Henna Virkkunen (kok.) sai seurakseen EU-parlamenttiin Mauri Pekkarisen (kesk.) ja Teuvo Hakkaraisen (ps.). Keski-Suomen ääniharava oli Henna Virkkunen, joka 70 561 äänellään lähes kaksinkertaisesti vuoden 2014 EU-vaalien äänimääränsä. Maakunnan kunkku Mauri Pekkarinen keräsi komeat 68 357 ääntä. Teuvo Hakkaraisen koko maan äänisaalis oli 29 075.

Mauri Pekkarisella on takanaan 40 vuoden kokemus eduskuntatyöstä, ja hän ehti toimia ministerinä viidessä hallituksessa: sisäministerinä, kauppa- ja teollisuusministerinä sekä elinkeinoministerinä. Pekkarinen on todennut lähtevänsä EU-parlamenttiin puolustamaan maakuntia ja Suomen etua. Nelinkertainen ministeri Henna Virkkunen on eurooppalaishenkinen valtakunnallinen poliitikko, jolle maakuntien asiat ovat vieraampia. Teuvo Hakkarainen lähtee europarlamenttiin pitämään huolta suomalaisista metsistä.