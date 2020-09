Kevät ravisteli, syksy muistuttaa

Pääkirjoitus

Tulevana lauantaina 5.9. vietetään valtakunnallista Yrittäjän päivää. Kuluvalle vuodelle tyypilliseen tapaan päivää vietetään digitaalisesti.

Monille yrittäjille vuosi on ollut vaikea, mutta ei niin pahaa etteikö jotain hyvääkin: Etenkin pienten yrittäjien ääni on alkuvuonna kuulunut.

Kun kokoontumisia ja kohtaamisia rajoitettiin, alkoi monessa liikkeessä, putiikissa ja palvelussa ahdinko. Vaikeuksista puhuminen herätti myös asiakkaat ymmärtämään, että palvelut ovat oikeasti vaarassa loppua. Syntyi tukikampanjoita ja omia kulutustottumuksia alettiin pohtia. Katse kääntyi lähipalveluihin. Samalla monessa yrityksessä onnistuttiin keksimään keinoja liiketoiminnan pyörittämiseksi myös poikkeusoloissa.

Yksi voittaja on ollut verkko, jonka käyttö ostamisessa lisääntyi. Kun on ostanut kerran verkosta, kynnystä tehdä se uudelleen on matalampi. Kun ovipumppu vaikenee, tuovat klikit lohtua. Ja toisinpäin. Mutta pelkän verkon varaan jääminen on riski, sillä tulevaisuudessa kriisi voi olla verkkoyhteyksissä.

Koronakevät ravisteli itsestäänselvyyksiä ja syksy uhkaa kertausharjoituksilla. Yrittäjiä ei pidä unohtaa, sillä poikkeustila jatkuu.

Yrittäjiä juhlitaan digitaalisesti #sellainenonyrittäjä-kampanjalla, jossa jaetaan kiitosta yrittäjille sinnikkyydestä ja luovuudesta raskaana vuonna. Tähän toivotukseen on mukava yhtyä myös printin kautta.